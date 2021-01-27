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    首頁　>　臺北市

    傳女車長沒去桃醫也收到隔離通知 台鐵：去過有確診個案醫院

    台鐵台北運務段段長梁育裕表示，台鐵局某車班女車長昨晚接獲桃園市衛生局電話通知，因為在某醫院就診，而該醫院有確診個案，因此須居家隔離，台鐵也立即依相關防疫規定，安排防疫計程車再送車長返家居家隔離。（記者蕭玗欣攝）

    台鐵台北運務段段長梁育裕表示，台鐵局某車班女車長昨晚接獲桃園市衛生局電話通知，因為在某醫院就診，而該醫院有確診個案，因此須居家隔離，台鐵也立即依相關防疫規定，安排防疫計程車再送車長返家居家隔離。（記者蕭玗欣攝）

    2021/01/27 11:07

    首次上稿10:47
    更新時間11:07（新增台鐵台北運務段段長說明）

    〔記者蕭玗欣／台北報導〕台鐵今傳出一名車長接獲居家隔離通知，據傳，該名車長並非去過桃園醫院，而是曾在中壢某醫院就醫。對此，台鐵今證實，該名女姓車掌確實因為去過曾有確診個案的醫院，而收到隔離通知書，但並未說明女車長去過的醫院名稱。對此，指揮中心表示，該車長並非到中壢某醫院，而是到桃園地區醫院就醫。

    台鐵台北運務段段長梁育裕表示，台鐵局某車班女車長昨晚接獲桃園市衛生局電話通知，因為在某醫院就診，而該醫院有確診個案，因此須居家隔離，台鐵也立即依相關防疫規定，安排防疫計程車再送車長返家居家隔離。

    台鐵：逾百人自主健康管理

    梁育裕表示，疫調部分台鐵不方便說明，不過該車長目前身體狀況良好，車班也採較高規格處理，所有車班進出的同仁、總共逾100名同仁，都有請他們加強自主健康管理，也提醒同仁若有身體不適要立即通報，目前車班沒有其他人被通知要隔離。

    台鐵今發5點聲明回應：

    一、台鐵局某車班組女性車長於1月26日晚間接獲桃園市衛生局電話通知，因車長於1月23日至某醫院就診，該醫院有確診個案，需居家隔離至2月7日。

    二、台鐵局立即依防疫規定安排防疫計程車載送車長返家居家隔離。

    三、查台鐵局所有乘務人員均落實CDC防疫規定，於上下班進行體溫量測及酒精消毒，各列車每日均進行漂白水消毒，每月4次迪森藥劑加強消毒，以確保乘務人員及旅客健康安全。

    四、目前台鐵局已掌握車長1月23-26日的足跡，今日將針對相關單位處所進行全面徹底消毒。另其所乘務列車亦將迴送維修單位加強迪森藥劑清潔消毒。

    五、台鐵局已請車班組同仁確實做好自主健康管理，每日量測體溫，落實防疫規定。

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