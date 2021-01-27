台海軍情》共軍南海實戰登陸演練 多艘「野馬」級氣墊艇模擬攻台

解放軍南部戰區在南海海域進行兩棲登陸演練，還出動多艘大型氣墊登陸艇模擬搶灘登陸，對台針對性演練意味極為強烈。（圖：取自中國央視軍事頻道）

2021/01/27 10:20

〔記者羅添斌／台北報導〕共軍連日來分別在黃海丶東海及南海海空域進行實彈演習，從各類演練狀況分析，模擬攻台的針對性極為強烈，其中，共軍在南海海域出動多艘兩棲登陸艦進行實戰化演練，並以多艘「野馬」級氣墊登陸艇模擬攻島登陸作戰，對台軍事威嚇意味濃厚。

軍方官員今天表示，國軍對共軍部隊動態丶演訓均有嚴密掌握監控，對於共軍近年部署大型氣墊登陸艇及運用部署，也都有因應作為，請國人放心。

軍方官員也說，我國的兩棲戰力不足，氣墊登陸艇具速度快、運載能量高等優點，可迅速將艦艇上人員、裝備與武器運輸上岸，因此氣墊船在兩棲登陸作戰中可擔任重要的角色，我國海軍未來若能採購氣墊登陸艇，將可大幅提升兩棲登陸戰力。

中國解放軍研製驗部署氣墊登陸艇已有多年，並且是以外購及自行研製同時進行，現役的大型氣墊登陸艇，是外購的大型「野牛」級氣墊登陸艇，以及在「野牛」級基礎上自行研製而成的「野馬」級氣墊登陸艇。

根據中國央視軍事頻道報導指出，解放軍南部戰區近日出動海軍五指山艦丶長白山艦及崑崙山艦等多艘登陸艦艇，在南海某海域進行實戰化訓練，在進行艦砲丶防空火砲實彈射擊之後，接著進行搶灘登陸演練，五指山艦的塢艙內噴淋裝置啟動，多艘氣墊登陸艇緩緩退出母艦，全面向任務海域奔襲。根據央視報導指出，這項實戰化演練，進行長達四個畫夜連續實施。

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