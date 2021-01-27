為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    馬英九指和平封院是中央決策 蘇貞昌：防疫工作不是推卸責任

    前總統馬英九日前表示，和平封院是中央下令、地方執行。行政院長蘇貞昌（見圖）今回應，和平醫院是一個悲劇，犧牲許多醫護人員，台灣應記取教訓，防疫需要大家做好每個工作，而非推卸責任，也不是怪來怪去。（資料照）

    前總統馬英九日前表示，和平封院是中央下令、地方執行。行政院長蘇貞昌（見圖）今回應，和平醫院是一個悲劇，犧牲許多醫護人員，台灣應記取教訓，防疫需要大家做好每個工作，而非推卸責任，也不是怪來怪去。（資料照）

    2021/01/27 10:19

    〔記者蕭玗欣／台北報導〕桃園醫院疫情升溫，引發18年前和平醫院封院討論，前總統馬英九日前表示，和平封院是中央下令、地方執行。行政院長蘇貞昌今赴中華郵政視察春節國際包裹檢疫流程時回應，和平醫院是一個悲劇，犧牲許多醫護人員，台灣應記取教訓，防疫需要大家做好每個工作，而非推卸責任，也不是怪來怪去。

    蘇貞昌表示，當年和平醫院疫情擴及全國，成為最大悲劇，犧牲好多偉大的醫護人員，也讓全國受到很大衝擊，台灣應記取教訓，所有事情都須仰賴大家做好每個工作，而不是推卸責任，也不是怪來怪去，今天台灣防疫能做得好，就是因為我們記取教訓，全國上下同心合力，中央地方一起努力，才能有今天的防疫成績。

    蘇貞昌表示，現在國際疫情再起，更需要大家進一步同心協力，尤其桃園在國際機場為全體國人守住第一線，已經撐了一年多，今天桃園醫院有狀況，大家更應該為他們加油打氣，守住桃園、守住台灣，不要陷入過去發生的錯誤，更要知道防疫是全國上下齊心合力才能做到的成績。

    關於中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中24日深夜臨時擴大隔離人數，是由蘇貞昌緊急下令，外界認為防疫政策有多頭馬車情況。對此，蘇貞昌表示，這一年多來行政院在院長會議室內，為了防疫不知道開了大大小小、多少會議，許多決策都在這裡跨部會形成，都是共同討論出來的共識，陳時中是指揮官，在第一線非常辛苦，許多事情都是由他回報，再經過跨部會合作，需要各種資源整合，這些都要在行政院統合調度、做成決策，今天台灣防疫才能做得這麼好。

    蘇貞昌表示，他希望大家能夠肯定、體諒團隊上下是多麼辛苦，才能有今天的成績，並獲得國際肯定，守住國人健康。

    另，台北市長柯文哲表示，只要北市確診案例超過千例，就會停班停課，今有媒體詢問中央對此有無標準？蘇貞昌回應，指揮中心過去一年多來做得很好，政府會依據各種狀況，隨時做出各種決定，希望全國同步，不要有破口，大家一起加油。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    蕭旭岑回擊游錫堃：少噴政治口水 以免貽笑大方
    2021/01/26 12:51

    蕭旭岑回擊游錫堃：少噴政治口水 以免貽笑大方
    馬稱「中央下令」和平醫院封院 游錫堃駁：講話要憑良心
    2021/01/26 10:25

    馬稱「中央下令」和平醫院封院 游錫堃駁：講話要憑良心

    擊退脂肪肝　桂格完膳倡無糖新生活
    馬辦回顧和平封院籲別噴政治口水 洪申翰：不如以身作則閉嘴
    2021/01/25 23:48

    馬辦回顧和平封院籲別噴政治口水 洪申翰：不如以身作則閉嘴
    和平封院「中央下令地方執行」民進黨批馬：勿忘過去事實
    2021/01/25 20:21

    和平封院「中央下令地方執行」民進黨批馬：勿忘過去事實
    臺北市今日熱門
    自由追新聞》重機、改裝車GG？ 聲音照相系統爆「失準」疑慮
    2021/01/20 11:00

    自由追新聞》重機、改裝車GG？ 聲音照相系統爆「失準」疑慮 影片

    拜登政府允確保台灣防衛 國防部致謝
    2021/01/20 20:21

    拜登政府允確保台灣防衛 國防部致謝

    搭捷運拉下口罩講電話！ 楊志良證實：去年夏天沒強制要戴
    2021/01/20 10:42

    搭捷運拉下口罩講電話！ 楊志良證實：去年夏天沒強制要戴 影片

    獨家》向華強打親情牌申請依親 國安單位︰調查在台有無前科
    2021/01/20 11:09

    獨家》向華強打親情牌申請依親 國安單位︰調查在台有無前科

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播