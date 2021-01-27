馬英九指和平封院是中央決策 蘇貞昌：防疫工作不是推卸責任

前總統馬英九日前表示，和平封院是中央下令、地方執行。行政院長蘇貞昌（見圖）今回應，和平醫院是一個悲劇，犧牲許多醫護人員，台灣應記取教訓，防疫需要大家做好每個工作，而非推卸責任，也不是怪來怪去。（資料照）

2021/01/27 10:19

〔記者蕭玗欣／台北報導〕桃園醫院疫情升溫，引發18年前和平醫院封院討論，前總統馬英九日前表示，和平封院是中央下令、地方執行。行政院長蘇貞昌今赴中華郵政視察春節國際包裹檢疫流程時回應，和平醫院是一個悲劇，犧牲許多醫護人員，台灣應記取教訓，防疫需要大家做好每個工作，而非推卸責任，也不是怪來怪去。

蘇貞昌表示，當年和平醫院疫情擴及全國，成為最大悲劇，犧牲好多偉大的醫護人員，也讓全國受到很大衝擊，台灣應記取教訓，所有事情都須仰賴大家做好每個工作，而不是推卸責任，也不是怪來怪去，今天台灣防疫能做得好，就是因為我們記取教訓，全國上下同心合力，中央地方一起努力，才能有今天的防疫成績。

蘇貞昌表示，現在國際疫情再起，更需要大家進一步同心協力，尤其桃園在國際機場為全體國人守住第一線，已經撐了一年多，今天桃園醫院有狀況，大家更應該為他們加油打氣，守住桃園、守住台灣，不要陷入過去發生的錯誤，更要知道防疫是全國上下齊心合力才能做到的成績。

關於中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中24日深夜臨時擴大隔離人數，是由蘇貞昌緊急下令，外界認為防疫政策有多頭馬車情況。對此，蘇貞昌表示，這一年多來行政院在院長會議室內，為了防疫不知道開了大大小小、多少會議，許多決策都在這裡跨部會形成，都是共同討論出來的共識，陳時中是指揮官，在第一線非常辛苦，許多事情都是由他回報，再經過跨部會合作，需要各種資源整合，這些都要在行政院統合調度、做成決策，今天台灣防疫才能做得這麼好。

蘇貞昌表示，他希望大家能夠肯定、體諒團隊上下是多麼辛苦，才能有今天的成績，並獲得國際肯定，守住國人健康。

另，台北市長柯文哲表示，只要北市確診案例超過千例，就會停班停課，今有媒體詢問中央對此有無標準？蘇貞昌回應，指揮中心過去一年多來做得很好，政府會依據各種狀況，隨時做出各種決定，希望全國同步，不要有破口，大家一起加油。

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