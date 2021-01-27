博士學歷擔任餐飲接待員 61歲阿能哥「到哪都能開創價值」

阿能哥為照顧母親，中高齡再就業選擇擔任日式快餐店的餐飲接待員。（銀髮資源中心提供）

2021/01/27 10:04

〔記者翁聿煌／新北報導〕今年61歲的阿能哥畢業於美國知名大學博士，在政府部門退休後，繼續轉戰科技公司高階主管，還在多家大學及企業兼任講師，經歷就業環境的激變遷，阿能哥能屈能伸，為照顧年邁母親，如今走到服務業最前線，站在餐廳櫃台服務客人點餐，阿能哥開朗表示，「只要肯努力，到任何職場都能開創出自己的價值。」

勞動部銀髮資源中心主任余璦君說，阿能哥是銀髮中心的一個特別例子，但也顯現中高齡民眾，只要放下身段、轉換心境，就可以迎接就業第二春。以阿能哥為例，他在退休前可說是一帆風順，喜歡參與社會事務並嚐試各種挑戰，他51歲從公職退休後，隨即投身民間企業，進入科技公司擔任董事長特助及財務部經理，沒想到到職不久後，碰到公司經營不善而被迫離開，幸好他憑著之前豐富的工作經歷與學歷，仍繼績在學校兼任教職。

阿能哥侍母至孝，母親近年因為年老受病痛折磨，阿能哥寧願把生活重心放在陪伴及照顧母親身上，因此他需要能符合他彈性時間的兼職工作，他經人介紹到勞動力發展署銀髮人才資源中心辦理求職登記。

銀髮中心就業服務員看過阿能哥的學經歷，認為可以幫他找到高階的合適機會，但他認為自己當前最重要的任務是照顧年邁母親，也不介意擔任兼職餐飲服務人員，他融合過去工作經驗應用在新的工作崗位上，每一個步驟及態度都不敷衍，不但將新工作做的有聲有色，還利用空閒時間完成了一本關於顧客服務的著作。

余璦君分享，阿能哥雖然擁有高學歷，過去也是就業市場的高階人才，但在工作的選擇上他並沒有任何設限，且不論在任何工作崗位都能抓住成長的機會，進而找到自我價值，努力及敬業的態度讓人欽佩。阿能哥的故事不但能鼓勵在求職路上迷惘的銀髮族，同時也是許多後輩的學習典範。

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