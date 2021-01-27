為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    博士學歷擔任餐飲接待員 61歲阿能哥「到哪都能開創價值」

    阿能哥為照顧母親，中高齡再就業選擇擔任日式快餐店的餐飲接待員。（銀髮資源中心提供）

    阿能哥為照顧母親，中高齡再就業選擇擔任日式快餐店的餐飲接待員。（銀髮資源中心提供）

    2021/01/27 10:04

    〔記者翁聿煌／新北報導〕今年61歲的阿能哥畢業於美國知名大學博士，在政府部門退休後，繼續轉戰科技公司高階主管，還在多家大學及企業兼任講師，經歷就業環境的激變遷，阿能哥能屈能伸，為照顧年邁母親，如今走到服務業最前線，站在餐廳櫃台服務客人點餐，阿能哥開朗表示，「只要肯努力，到任何職場都能開創出自己的價值。」

    勞動部銀髮資源中心主任余璦君說，阿能哥是銀髮中心的一個特別例子，但也顯現中高齡民眾，只要放下身段、轉換心境，就可以迎接就業第二春。以阿能哥為例，他在退休前可說是一帆風順，喜歡參與社會事務並嚐試各種挑戰，他51歲從公職退休後，隨即投身民間企業，進入科技公司擔任董事長特助及財務部經理，沒想到到職不久後，碰到公司經營不善而被迫離開，幸好他憑著之前豐富的工作經歷與學歷，仍繼績在學校兼任教職。

    阿能哥侍母至孝，母親近年因為年老受病痛折磨，阿能哥寧願把生活重心放在陪伴及照顧母親身上，因此他需要能符合他彈性時間的兼職工作，他經人介紹到勞動力發展署銀髮人才資源中心辦理求職登記。

    銀髮中心就業服務員看過阿能哥的學經歷，認為可以幫他找到高階的合適機會，但他認為自己當前最重要的任務是照顧年邁母親，也不介意擔任兼職餐飲服務人員，他融合過去工作經驗應用在新的工作崗位上，每一個步驟及態度都不敷衍，不但將新工作做的有聲有色，還利用空閒時間完成了一本關於顧客服務的著作。

    余璦君分享，阿能哥雖然擁有高學歷，過去也是就業市場的高階人才，但在工作的選擇上他並沒有任何設限，且不論在任何工作崗位都能抓住成長的機會，進而找到自我價值，努力及敬業的態度讓人欽佩。阿能哥的故事不但能鼓勵在求職路上迷惘的銀髮族，同時也是許多後輩的學習典範。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    19年來營業額首度翻黑！ 餐飲業仍難擺脫疫情「惡夢1月」
    2021/01/25 17:44

    19年來營業額首度翻黑！ 餐飲業仍難擺脫疫情「惡夢1月」
    日緊急狀態衝擊連鎖居酒屋「和民」 首都圈店關8成、估虧逾1億
    2021/01/15 21:06

    日緊急狀態衝擊連鎖居酒屋「和民」 首都圈店關8成、估虧逾1億

    推動客運巴士2030年全面電動化
    台北君悅總座陳隆慶：若疫情不再變化 今年肯定比去年好
    2021/01/15 18:01

    台北君悅總座陳隆慶：若疫情不再變化 今年肯定比去年好
    疫情衝擊 餐飲業去年營收衰退5-15％
    2021/01/12 05:30

    疫情衝擊 餐飲業去年營收衰退5-15％
    臺北市今日熱門
    自由追新聞》重機、改裝車GG？ 聲音照相系統爆「失準」疑慮
    2021/01/20 11:00

    自由追新聞》重機、改裝車GG？ 聲音照相系統爆「失準」疑慮 影片

    拜登政府允確保台灣防衛 國防部致謝
    2021/01/20 20:21

    拜登政府允確保台灣防衛 國防部致謝

    搭捷運拉下口罩講電話！ 楊志良證實：去年夏天沒強制要戴
    2021/01/20 10:42

    搭捷運拉下口罩講電話！ 楊志良證實：去年夏天沒強制要戴 影片

    獨家》向華強打親情牌申請依親 國安單位︰調查在台有無前科
    2021/01/20 11:09

    獨家》向華強打親情牌申請依親 國安單位︰調查在台有無前科

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播