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    首頁　>　臺北市

    列感染率低危險國家 陳秀煕：台灣疫情1、2週內結束

    台大公衛學院教授陳秀煕今天在線上直播表示，國際疫情嚴重情況，下週預估死亡人數將高達222萬人，台灣因過去正確的防疫決策，是感染率低危險的國家，呼籲大家維持防疫信心，切實遵守防疫措施，相信2週能結束。（記者林曉雲翻攝）

    台大公衛學院教授陳秀煕今天在線上直播表示，國際疫情嚴重情況，下週預估死亡人數將高達222萬人，台灣因過去正確的防疫決策，是感染率低危險的國家，呼籲大家維持防疫信心，切實遵守防疫措施，相信2週能結束。（記者林曉雲翻攝）

    2021/01/27 09:56

    〔記者林曉雲／台北報導〕衛生福利部桃園醫院近日發生群聚感染事件，多名醫護確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），台大公衛學院教授陳秀煕今天在線上直播表示，國際疫情嚴重情況，下週預估死亡人數將高達222萬人，台灣因過去正確的防疫決策，是感染率低危險的國家，呼籲大家維持防疫信心，切實遵守防疫措施，相信2週能結束。

    陳秀煕今天多次呼籲大家要同心協力，他表示，因國際疫情嚴重和境外移入增加，變異病毒株比過往兇悍，造成例如部桃醫院的感染，是不可避免的，等到3月國際疫情大幅下降、應可趨緩，我國因本土個案增加，掉出單週通報個案低危險前30國家之列、為第31名，仍是低危險國家，期待台灣下週進入30名內。

    陳秀煕表示，希望大家珍惜台灣的防疫成果，不要因醫院群聚感染而減低防疫信心，過去決策者敏銳決定應繼續維持，以人口數來看感染率，台灣仍是低危險國家，最重要的是，大家要切實遵守公衛防疫措施，即使取得疫苗之後，仍要繼續維持防疫措施，部桃醫院發生群聚感染，使全國民眾的警覺性提高，社區感染可能性也降低。

    分析變種病毒第2波疫情，英國變種病毒B.1.1.7首先於去年9月出現在英國南部地區，其病毒傳播力高出約1.5倍，12月已遍布全英國，隨國際航班密切而在各地造成流行，至今年1月7日已有45個國家通報變異病毒病例；非洲也激升第2波疫情，家戶、校園、監獄等機構傳染增加。

    陳秀煕表示，美國上週新增121.4萬人確診，2.1萬人死亡，總統拜登發起「100天戴口罩挑戰」，如果推動成功，相信可使美國疫情趨緩。而中國疫情再起，河北、北京、上海等省市陸續爆發本土病例個案，年關將近，台商返台潮，呼籲提高警覺做好防疫工作。

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    中國疫情再起，河北、北京、上海等省市陸續爆發本土病例個案，台大公衛學院教授陳秀煕表示，年關將近出現台商返台潮，呼籲提高警覺做好防疫工作。（記者林曉雲翻攝）

    中國疫情再起，河北、北京、上海等省市陸續爆發本土病例個案，台大公衛學院教授陳秀煕表示，年關將近出現台商返台潮，呼籲提高警覺做好防疫工作。（記者林曉雲翻攝）

    美國上週新增121.4萬人確診，2.1萬人死亡，新上任總統拜登發起「100天戴口罩挑戰」，如果推動成功，相信可使美國疫情趨緩。（記者林曉雲翻攝）

    美國上週新增121.4萬人確診，2.1萬人死亡，新上任總統拜登發起「100天戴口罩挑戰」，如果推動成功，相信可使美國疫情趨緩。（記者林曉雲翻攝）

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