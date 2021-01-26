公車急煞婦摔倒不治 未緊握扶桿負擔2成過失

一審認定巫男急煞是肇事主因，但劉婦未緊握扶桿或把手，要負擔2成過失責任，高等法院日前駁回上訴，仍可上訴。（資料照）

2021/01/26 22:45

〔記者楊國文／台北報導〕台北劉姓中年婦人5年前搭乘東南客運公車，她下車前因巫姓司機緊急煞車而摔倒撞到頭，傷重不治，一審認定巫男急煞是肇事主因，但劉婦未緊握扶桿或把手，要負擔2成過失責任，判東南客運及巫男應連帶賠逾8旬的劉母229萬元，扣除劉母獲賠強制汽車責任險給付200萬元，東南客運及巫男須連帶賠償29萬多元，高等法院日前駁回上訴，仍可上訴。

80多歲劉母提告稱，女兒2016年8月21日下午4時搭乘巫男駕駛的東南客運37路公車，不久擬在北市「仁愛建國路口一」站下車，也緊握扶桿，並提前按下車鈴，但司機巫男超速及在「停靠站牌操控失當」的過失，在進站前急踩煞車，導致女兒跌倒並撞擊頭部，送醫數日後死亡，除巫男有過失責任外，東南客運是僱主也應連帶賠償，因此向東南與司機巫男連帶求償504萬餘元。

此外，劉母另依消保法第7條等規定，對東南客運單獨求償3倍懲罰性損害賠償、扶養費、醫藥費、喪葬費等共615萬餘元。

司機巫男主張，劉婦按了下車鈴後，公車未停妥前就起身，且她攜帶馬爾濟斯狗，並背著背包，可能因此疏於注意自身狀況，才會因為公車進站前的輕微煞停，慣性作用力往前摔倒，他是在劉婦摔倒後才緊急煞停，他沒有過失。

東南客運辯稱，此意外歸責於劉婦自我過失，及為極重度身障，欠缺自我安全保護能力、家人周密保護所致，而且劉婦在公車煞車前，右手握著扶桿已往前行準備下車，因為握住扶桿的力量不足，才導致事故發生，她本身有重大過失。

台北地院送請交通事故鑑定認定，巫男駕駛公車進站時，來不及減速而緊急煞車，50多歲劉婦因身體向前傾，右手握不住扶桿，試圖用左手輔助也無法抓住，導致她因物理慣性作用往前飛出，頭部朝地仰倒而傷重不治，東南客運和巫男有8成過失責任，劉婦本身有2成責任。

此外，本案直接的被害人是乘客劉婦，劉母並非直接被害的消費者，不符合消保法規定的懲罰性賠償金主賠償要件，而且懲罰性賠償金的計算基礎，限定於「財產上的損害」，不包括「非財產」上的損害，故扶養費不得採計為計算基礎。去年6月，判東南客運及巫男應連帶賠劉母229萬元，扣除劉母已領取強制險給付200萬元，判東南客運及巫男需再賠29萬多元元。高等法院維持一審認定，判決上訴駁回，還可上訴。

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