「依依」母女擅被移走激怒愛牛人士 陽管處：金山環境較適合療養

擎天崗水牛「依依」母女因健康狀況不佳，陽管處今將2頭水牛移置金山地區療養。（記者鄭名翔攝）

2021/01/26 22:02

〔記者鄭名翔／台北報導〕陽明山擎天崗多隻水牛近期接連死亡，處境引發關注，今有民眾指出，陽明山國家公園管理處擅將山上的水牛「依依」母女運走，痛批粗糙蠻幹；陽管處發言人張順發解釋，因2頭水牛健康狀況不佳，經獸醫評估後，今會同北市動保處、動物園、台大動物醫院，將牛隻移置金山地區，由台灣農民協會照養，搭配獸醫持續追蹤，使牠們能在合適環境恢復健康。

有民眾於臉書社團「草山牛」PO文稱，陽管處日前稱將召開工作坊決定水牛去留，但會議還未舉行、也未向外界溝通，就擅自將擎天崗水牛「依依」母女運走，不僅憂心平等里6頭牛未來處境，也批陽管處黑箱作業，要求若要將牛隻送返陽明山須有完善配套，移送地點、照顧辦法等也應對大眾說明，確保牛隻不會淪為肉用、實驗。

張順發表示，「依依」母女去年底因健康不佳，原就規劃移送至金山地區照護，但當時獸醫評估牛隻狀況不適合移運，經一個多月的診治及營養補給後，現已可做短程運送，因此今會同動保處、動物園、台大動物醫院將2頭水牛運至金山，當地有足夠空間，且人員皆有養牛經驗，可提供更適宜環境使水牛盡速恢復健康。

張順發說，未來「依依」母女是否再運回陽明山上，還須視健康情況再研議；至於1月6日跨領域專家會議中，與會專家學者皆認為擎天崗氣候不適合水牛棲息，建議移地安置，但因考量野化水牛於陌生環境易緊張、移送方式及牛群分布地點等也還待了解，因此尚須更多討論才會執行。

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