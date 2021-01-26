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    首頁　>　臺北市

    估隔離500人被台北市府酸 新北市衛生局：依比例推估

    新北市長侯友宜（右）受訪時粗估桃醫群聚事件新北市居家隔離人數約400~500人，目前僅38人，衛生局長陳潤秋（左）表示，人數是按過去的比例推估，方便提早進行防疫整備工作。（新北市府提供）

    新北市長侯友宜（右）受訪時粗估桃醫群聚事件新北市居家隔離人數約400~500人，目前僅38人，衛生局長陳潤秋（左）表示，人數是按過去的比例推估，方便提早進行防疫整備工作。（新北市府提供）

    2021/01/26 21:41

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    侯友宜估新北匡列500人結果僅38人 北市府發言人酸：太超超超前

    ［記者賴筱桐／新北報導］衛生福利部桃園醫院爆發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚感染，中央疫情指揮中心擴大回溯匡列居家隔離約5000人，新北市長侯友宜預估新北將有400至500人，截至今天為38人，遭台北市政府發言人陳智菡質疑「有點在恐嚇民眾」。對此，新北市衛生局長陳潤秋晚間回應，數字是按過去的比例推估，目的是方便市府進行防疫整備工作。

    陳潤秋說明，在桃醫群聚事件爆發後，當時中央流行疫情指揮中心匡列的居家隔離人數為564人，其中新北有41人，按照這樣的比例估算，假設中央匡列居家隔離對象達5000多人，新北約有400~500人之間。

    陳潤秋表示，如果短短1、2天內居家隔離人數暴增，市府必須有相對的因應措施，才能立即啟動關懷機制，因此推算人數是為了進行人力、資源盤整及各項應變整備工作，例如評估醫療體系的護理、衛政人員等是否足夠，如果不足則要協調民政體系加入支援，避免造成第一線防疫人力的沉重負荷。

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