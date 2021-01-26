涉詐領獎金 「金盛世」前總座認罪120萬交保

「金盛世紙業」前總經理黃國泉承認詐領業績獎金，法官裁定黃120萬元交保。（資料照）

2021/01/26 21:28

〔記者張文川／台北報導〕以出產衛生紙品牌的「倍潔雅」著稱的「金盛世紙業」，驚爆時任總經理的黃國泉等內部人涉嫌詐領291萬元業績獎金，造成公司近3億元損害；檢調昨兵分6路搜索約談，今晨依背信、詐欺及業務登載不實等罪嫌，向法院聲押黃國泉、業務部協理林國洲；台北地院開庭時2人認罪，法官裁定黃120萬元、林80萬元交保。

檢方調查，印尼金光集團轄下亞洲漿紙公司在台百分之百持股的金盛世，其時任總經理黃國泉、業務部協理林國洲、供應鏈部門經理蘇文菁、財務部經理任鳳英、業務部經理黃弘仁等5人，為了詐領業績獎金，涉與衛生紙代工廠商製造不實交易，合謀虛增原紙加工成衛生紙的訂單，圖利廠商以低於原紙成本的價格，取得金盛世的原紙。

由於原紙價格與衛生紙成品的價格不同，黃國泉等人另涉虛增衛生紙銷貨收入以及促銷活動申請表，而沒有實際進行代工的代工廠商，則配合製造不實的加工費等發票，提供給黃國泉等人向公司不實核銷，使黃等人詐得291萬元業績獎金，導致金盛世損失營業收入2.6億多元。

北檢今晨訊後聲押黃國泉、林國洲，北院開庭時，2人承認檢方指控的犯行，說詞符合卷證資料，雖有部分細節不同，但已可由文書證據證明，勾串可能性減低，沒必要羈押，裁定黃國泉120萬元、林國洲80萬元交保，並命令2人不得與共犯、證人以及金盛世公司人員聯絡。

其餘共犯，北檢檢察官上午已諭令代工廠業者王俊中、楊豐宏、鐘麗華、簡耀豊、時任金盛世業務部經理黃弘仁，5人各以50萬元交保，任鳳英60萬元交保、蘇文菁80萬元交保。

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