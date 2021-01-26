美認定中對新疆「種族滅絕」 日官員不同調挨批

美國認定中國壓迫新疆少數民族違反國際法中「種族滅絕」。（法新社資料照）

2021/01/26 20:59

〔駐日特派員林翠儀／東京26日報導〕美國正式認定中國政府壓迫新疆少數民族違反國際法中「種族滅絕」（genocide）的人道罪行，但日本卻傳出不同調的聲音，日本每日新聞今天報導，一名外務省官員在執政黨自民黨外交部會的會議上表示，「日本並不認為是種族滅絕」，有自民黨議員指責日本的態度過於軟弱，網路也罵聲四起，要求日本政府硬起來。

報導指出，美國前國務卿龐皮歐搶在本月19日川普政府畢業前一天，宣布美國國務院認定中國至今仍對新疆維族等少數民族進行「種族滅絕」。拜登政府的新任國務卿布林肯也同意這項看法，日本政府發言人、官房長官加藤勝信在公開記者會上僅以「將繼續關注此項人權狀況」，並未明確表達日方態度。

但自民黨召開的外交部會會議中，受邀到場的外務省負責官員卻表示，日本並不認為是種族滅絕，對於自民黨議員批評日本態度軟弱，報導指出，外務省解釋，不能以此來批評日本人對人權問態度消極，日本將與相關國家合作應對。

報導也指出，考慮到日中之間的經濟關係，日本政府避免公開批判中國的人權問題，但拜登政府若將持續對中國採強硬態度，日美之間的步伐可能會不同調。自民黨外交部會的部會長、眾議員佐藤正久在會後向媒體表示，經濟固然重要，但人權是一大主題，日本必須參與改變中國壓迫人權的做法。

這項消息今天也引起網友嘩然，很多日本網友痛政府內的親中派，要求自民黨不要小看日本有9成以上民眾討厭中國的民意。

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