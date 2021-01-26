為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    美認定中對新疆「種族滅絕」 日官員不同調挨批

    美國認定中國壓迫新疆少數民族違反國際法中「種族滅絕」。（法新社資料照）

    美國認定中國壓迫新疆少數民族違反國際法中「種族滅絕」。（法新社資料照）

    2021/01/26 20:59

    〔駐日特派員林翠儀／東京26日報導〕美國正式認定中國政府壓迫新疆少數民族違反國際法中「種族滅絕」（genocide）的人道罪行，但日本卻傳出不同調的聲音，日本每日新聞今天報導，一名外務省官員在執政黨自民黨外交部會的會議上表示，「日本並不認為是種族滅絕」，有自民黨議員指責日本的態度過於軟弱，網路也罵聲四起，要求日本政府硬起來。

    報導指出，美國前國務卿龐皮歐搶在本月19日川普政府畢業前一天，宣布美國國務院認定中國至今仍對新疆維族等少數民族進行「種族滅絕」。拜登政府的新任國務卿布林肯也同意這項看法，日本政府發言人、官房長官加藤勝信在公開記者會上僅以「將繼續關注此項人權狀況」，並未明確表達日方態度。

    但自民黨召開的外交部會會議中，受邀到場的外務省負責官員卻表示，日本並不認為是種族滅絕，對於自民黨議員批評日本態度軟弱，報導指出，外務省解釋，不能以此來批評日本人對人權問態度消極，日本將與相關國家合作應對。

    報導也指出，考慮到日中之間的經濟關係，日本政府避免公開批判中國的人權問題，但拜登政府若將持續對中國採強硬態度，日美之間的步伐可能會不同調。自民黨外交部會的部會長、眾議員佐藤正久在會後向媒體表示，經濟固然重要，但人權是一大主題，日本必須參與改變中國壓迫人權的做法。

    這項消息今天也引起網友嘩然，很多日本網友痛政府內的親中派，要求自民黨不要小看日本有9成以上民眾討厭中國的民意。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    洗白新疆政策 中駐美使館推特帳號被封
    2021/01/22 05:30

    洗白新疆政策 中駐美使館推特帳號被封
    龐皮歐控中對維族種族滅絕
    2021/01/21 05:30

    龐皮歐控中對維族種族滅絕

    擊退脂肪肝　桂格完膳倡無糖新生活
    美報告：新疆遭種族滅絕 港再無一國兩制
    2021/01/16 05:30

    美報告：新疆遭種族滅絕 港再無一國兩制
    中國「種族滅絕」維族 美加速調查
    2020/12/26 05:30

    中國「種族滅絕」維族 美加速調查
    美啟動正式審查 將定調中國在新疆是否犯下「種族滅絕」
    2020/12/25 20:30

    美啟動正式審查 將定調中國在新疆是否犯下「種族滅絕」
    中國新疆集中營暴行 美國安全顧問抨擊：與「種族滅絕」相去無幾
    2020/10/17 12:59

    中國新疆集中營暴行 美國安全顧問抨擊：與「種族滅絕」相去無幾
    臺北市今日熱門
    自由追新聞》重機、改裝車GG？ 聲音照相系統爆「失準」疑慮
    2021/01/20 11:00

    自由追新聞》重機、改裝車GG？ 聲音照相系統爆「失準」疑慮 影片

    民進黨年曆加註美豬政策 綠委抱怨：醜到不想發
    2021/01/19 23:42

    民進黨年曆加註美豬政策 綠委抱怨：醜到不想發

    反擊「脫北潮」 台北市政府：議員帶風向誤導
    2021/01/20 00:13

    反擊「脫北潮」 台北市政府：議員帶風向誤導

    防疫優先 議員促北市府停辦年節活動
    2021/01/20 05:30

    防疫優先 議員促北市府停辦年節活動

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播