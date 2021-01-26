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    首頁　>　臺北市

    北投社三層崎花海登場 分流賞花落實防疫

    台北市北投社三層崎花海今登場，山坡上種滿翠白的銀葉菊、澄黃的孔雀草、浪漫紫色薰衣草、鮮紅四季秋海棠、桃紅及粉色的五彩石竹，在坡地上呈現繽紛燦爛的波浪花海，即起展至3月31日。（記者鄭名翔攝）

    台北市北投社三層崎花海今登場，山坡上種滿翠白的銀葉菊、澄黃的孔雀草、浪漫紫色薰衣草、鮮紅四季秋海棠、桃紅及粉色的五彩石竹，在坡地上呈現繽紛燦爛的波浪花海，即起展至3月31日。（記者鄭名翔攝）

    2021/01/26 20:12

    〔記者鄭名翔／台北報導〕有「台版富良野」美譽的台北市北投社三層崎花海今登場，台北市政府今年共種植近3萬5000盆的草花，包括翠白銀葉菊、澄黃孔雀草、浪漫紫色薰衣草、鮮紅四季秋海棠、桃紅及粉色的五彩石竹，在山坡上呈現繽紛燦爛的波浪花海，另還加碼鬱金香展區，即起展至3月31日，建議民眾分流前往，除能落實防疫，也能盡情拍照欣賞。

    北市府工務局公園處利用北投社三層崎公園的特殊山坡地形，仿照日本富良野花海設計，交叉種植草花，呈現多層次視覺效果，去年吸引近20萬賞花人潮，今年不僅改採較大盆花提升視覺效果，也增加草花種類更添繽紛，還加碼新亮點鬱金香展區，與2月底登場的士林官邸鬱金香展相互輝映。

    台北副市長彭振聲今為花展揭幕時表示，疫情期間國旅爆發，外縣市住宿一房難求，但北市卻是「一房難賣」，因此今年更致力提升花海的可看性，希望結合鄰近的北投商圈，推出賞花兼泡溫泉的套裝行程，吸引春節連假觀光潮，帶動住宿及消費。

    公園處則提醒，花期自今起至3月31日，因應防疫，活動現場不提供飲食販賣，也會每天於「公園新花漾」臉書粉絲頁動態更新現場人潮，建議民眾視情況自行分流，擇較少人時段前往，不僅可落實戶外1公尺的安全社交距離，也能盡情拍照欣賞。

    台北市北投社三層崎花海今登場，展至3月31日。（記者鄭名翔攝）

    台北市北投社三層崎花海今登場，展至3月31日。（記者鄭名翔攝）

    台北副市長彭振聲今為花展揭幕時表示，今年更致力提升花海的可看性，希望結合鄰近的北投商圈，推出賞花兼泡溫泉的套裝行程，吸引春節連假觀光潮，帶動住宿及消費。（記者鄭名翔攝）

    台北副市長彭振聲今為花展揭幕時表示，今年更致力提升花海的可看性，希望結合鄰近的北投商圈，推出賞花兼泡溫泉的套裝行程，吸引春節連假觀光潮，帶動住宿及消費。（記者鄭名翔攝）

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