台北市都更中心肥貓爭議未解 徐弘庭砲轟黃景茂留爛攤

台北市政府都發局長黃景茂（圖）將於農曆年後辭去局長職務，轉任內政部國家住宅及都市更新中心執行長，但北市議員徐弘庭批，黃景茂任內爆發北市都更中心肥貓爭議，不僅未遭懲處，更丟下爛攤子轉職，令基層情何以堪。（記者鄭名翔攝）

2021/01/26 21:46

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市都發局長黃景茂農曆年後將辭轉任內政部國家住宅及都市更新中心執行長，市議員徐弘庭稱，得知此訊後不由「捏把冷汗」，因前台北市都更中心副執行長洪志生坐領156萬元高額獎金的爭議未解決，也無人被懲處究責，黃景茂便丟下爛攤子轉職，每月還能領至少20萬元高薪，令基層公務員情何以堪。

對此，台北市都發局表示，都更中心已於去年11月9日正式向法院提出民事求償，目前於法院審理程序中，另為避免類似情形再度發生，都更中心也已檢討修訂相關內控制度，並不定期配合組織編制及制度、稽核面等項目逐一檢討，以更加落實執行。

徐弘庭去年踢爆，洪志生薪資三級跳，更獨領156萬、約14個月獎金，皆由黃景茂及副市長彭振聲核定，與其他員工薪資落差太大，質疑其中不單純；市府政風處隨後立案調查，洪志生也於去年6月辭職。

近期傳出黃景茂將辭去都發局長一職，徐弘庭表示，洪志生自肥爽領高額獎金及調薪，但黃景茂卻於質詢中欺騙議員及市長柯文哲，謊稱當時尚在職的洪志生「已職職」，更在事情未查明、還未懲處前就批准洪因「個人考量」的辭呈，經調查後確認獎金核發有問題，但黃景茂依然毫無作為。

徐弘庭質疑，市府找律師研議向洪志生追討22萬元，但此過程中的失職政務官至今都未被懲處，握有薪資、績效獎金簽核權的黃景茂也未因管理失當扛責，如今更丟下北市都更中心的爛攤子，轉任中央住都中心執行長，月薪至少20萬起跳，讓長期受到不平等待遇的基層公務員情何以堪。

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