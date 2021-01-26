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    肯定新住民軟實力 徐國勇接見「新二代親善大使團」

    內政部長徐國勇（後排右五）今天接見13名新二代組成「新光閃閃新住民二代親善大使團」。（記者王冠仁翻攝）

    內政部長徐國勇（後排右五）今天接見13名新二代組成「新光閃閃新住民二代親善大使團」。（記者王冠仁翻攝）

    2021/01/26 19:53

    〔記者王冠仁／台北報導〕目前台灣有不少新住民、新二代，他們擁有國際觀、語言等先天優勢，是我國不可多得的「軟實力」；移民署2020年在全國各公私立大專院校徵集新二代子女，經多次篩選後，由13名新二代組成「新光閃閃新住民二代親善大使團」。他們歷經1年培訓，在服務訓練、宣講能力演練，以及參與公開活動演出等方面成果斐然，內政部長徐國勇特地在今天接見他們，以行動肯定新二代的多元發展。

    徐國勇今天在活動中，勉勵團員們除在課業上努力讀書外，也期許團員在課餘活動時間能發揮新二代優勢，宣揚多元文化觀點，並鼓勵更多新住民子女對自我身分的正向認同，讓更多新住民子女能更加成長茁壯。

    此外，松山慈惠堂近年來大力支持新二代的培力計畫，徐國勇也在今天頒發感謝狀給松山慈惠堂，感謝其熱心公益不落人後。

    移民署指出，親善大使團成員之一的劉德曜同學，其母親來自越南華僑家庭，從小就耳濡目染習慣多語環境，除了中、英文之外，也精通越南語及廣東話。劉目前是中廣新聞網「緣來在寶島」的新二代主持人，常在節目中分享台、越兩國之間的文化差異。

    劉說，能夠成為移民署新二代親善大使，這是一個很珍貴的契機，能夠與來自不同國家的文化背景、但同樣是新二代的成員們交流，提升團體合作默契，並透過參與團體活動表演，讓外界更能了解新二代的力量；他也感謝政府為新住民及新二代的努力，讓這個社會增加互信、化解歧視。

    移民署表示，為了營造更友善外來人口的環境，未來將持續於新住民及其子女之培力，移民署辦理新住民各項活動，包括新住民發展基金申請補助計畫、新住民及其子女築夢計畫、新住民及其子女海外培力計畫及獎助學金計畫等，希望藉各項計畫活動的推展，使新住民及其子女能夠得到所需的資源，充分發揮潛能，未來也來報考「移民特考」成為新一代移民官，為台灣注入「新國力、新力量」。

    徐國勇（右二）頒發感謝狀給松山慈惠堂堂主（左二）。（記者王冠仁翻攝）

    徐國勇（右二）頒發感謝狀給松山慈惠堂堂主（左二）。（記者王冠仁翻攝）

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