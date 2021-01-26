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    首頁　>　臺北市

    北市「逆時中」龍圖里長涉詐領140萬補助款 80萬交保

    涉嫌詐領補助款約140萬元的國民黨籍台北市大安區龍圖里長蕭萬居，台北地院今下午裁定80萬交保，並限制住居、出境、出海。（記者錢利忠攝）

    涉嫌詐領補助款約140萬元的國民黨籍台北市大安區龍圖里長蕭萬居，台北地院今下午裁定80萬交保，並限制住居、出境、出海。（記者錢利忠攝）

    2021/01/26 18:23

    〔記者張文川／台北報導〕國民黨籍台北市大安區龍圖里長蕭萬居，去年曾因公費流感疫苗暫緩施打議題，批評衛生福利部長陳時中的，昨天卻因涉嫌詐領補助款約140萬元，由檢調發動搜索約談，台北地檢署昨指揮調查局北機站，檢複訊9人後，依「利用職務機會詐領財物」罪嫌聲押禁見蕭萬居，台北地院今下午庭訊後，裁定80萬交保，並限制住居、出境、出海。

    法官裁定指出，蕭萬居涉貪污重罪嫌疑重大，有逃亡、勾串證人與反覆實施之虞，但案情已有諸多文件可以證明，沒有羈押的必要性，可以用交保取代收押確保後續偵、審，裁定80萬元交保，限制住居，並限制出境、出海8個月。

    衛福部去年10月中旬宣布，因公費流感疫苗接種踴躍，暫緩「無高風險慢性病」的50歲至64歲成人接種流感疫苗，國民黨立法院黨團召開記者會，找來3位台北市表達地方基層對政策的不滿，批評衛福部亂搞，要求陳時中道歉，蕭萬居也列席發言的3位里長之一。

    不料，檢調獲報，蕭萬居涉嫌於2015至2019年間長期以不實發票，分別向北市社會局、市立第二殯儀館、大安區公所，找廠商開立發票，以不實單據請領政府補助款，合計約140萬元。

    包括向大安區公所、二殯回饋地方經費管委會，請領核銷回饋補助款60萬元；指示鄰長找人頭擔任社區「龍圖協會」志工和講師，向社會局詐領「社區照顧關懷據點加值方案」人事和志工經費、授課經費共1萬餘元。

    蕭又涉以他經營的咖啡坊開立的簡餐、餐盒發票，還有綠能廠商提供的電話機、液晶顯示器等發票，分別向社會局、大安區公所核銷「鄰里建設補助費」各40多萬、30多萬元。

    北檢複訊後，除了聲押蕭萬居，還諭令淯展裝潢水電工程負責人許嚴仁30萬交保，佑通資通綠能公司總經理張同宇50萬交保，龍圖里幹事曹文珍、第10鄰鄰長張秀鳳各10萬元交保。

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