議員籲台北電玩展延期 北市府：無法強制停止 除非中央下令

圖為台北國際電玩展往年人潮盛況。（資料照，中央社）

2021/01/26 18:09

〔記者楊心慧／台北報導〕桃園醫院爆發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚感染，國內疫情延燒，大型活動紛紛停辦或延期，2021台北國際電玩展（Taipei Game Show）每年吸引數十萬人到場，今年電玩展主辦單位台北市電腦商業同業公會預估，本月28日至31日4天展期，到場人數可達60萬人次，台北市議員許淑華擔心群聚感染，建議台北市電腦公會應審慎考慮延期舉辦，不過北市府表示，除非中央下令，否則地方政府目前沒有強制店家關閉或停止活動的法源依據。

台北市政府發言人陳智菡表示，根據中央流行疫情指揮中心評估，台灣目前尚未達到出現社區不明感染源、需直接停辦活動的風險等級，除非中央下令，否則目前地方政府沒有強制店家關閉或停止活動的法源依據。

陳智菡強調，中央跟地方防疫應該有齊一的步驟，不能各縣市各喊各的、自亂陣腳，也不是誰喊最快、最大聲的就贏，在非常時期，政府應盡力維持人民正常生活，而不是處處干預。

針對電玩展防疫工作，陳智菡說明，台北市衛生局將會到現場督導，確認主辦單位管制入場人數、落實實聯制、並監測空氣品質與人流狀況，也呼籲玩家到現場一定要保持適當社交距離，以保安全。

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