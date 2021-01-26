為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    議員籲台北電玩展延期 北市府：無法強制停止 除非中央下令

    圖為台北國際電玩展往年人潮盛況。（資料照，中央社）

    圖為台北國際電玩展往年人潮盛況。（資料照，中央社）

    2021/01/26 18:09

    〔記者楊心慧／台北報導〕桃園醫院爆發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚感染，國內疫情延燒，大型活動紛紛停辦或延期，2021台北國際電玩展（Taipei Game Show）每年吸引數十萬人到場，今年電玩展主辦單位台北市電腦商業同業公會預估，本月28日至31日4天展期，到場人數可達60萬人次，台北市議員許淑華擔心群聚感染，建議台北市電腦公會應審慎考慮延期舉辦，不過北市府表示，除非中央下令，否則地方政府目前沒有強制店家關閉或停止活動的法源依據。

    台北市政府發言人陳智菡表示，根據中央流行疫情指揮中心評估，台灣目前尚未達到出現社區不明感染源、需直接停辦活動的風險等級，除非中央下令，否則目前地方政府沒有強制店家關閉或停止活動的法源依據。

    陳智菡強調，中央跟地方防疫應該有齊一的步驟，不能各縣市各喊各的、自亂陣腳，也不是誰喊最快、最大聲的就贏，在非常時期，政府應盡力維持人民正常生活，而不是處處干預。

    針對電玩展防疫工作，陳智菡說明，台北市衛生局將會到現場督導，確認主辦單位管制入場人數、落實實聯制、並監測空氣品質與人流狀況，也呼籲玩家到現場一定要保持適當社交距離，以保安全。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台北國際電玩展28日起4天估60萬人次進場 議員建議延期
    2021/01/26 14:00

    台北國際電玩展28日起4天估60萬人次進場 議員建議延期
    2021年全球第一個「線上與實體展會」 台北電玩展28日起跑！
    2021/01/16 11:50

    2021年全球第一個「線上與實體展會」 台北電玩展28日起跑！

    推動客運巴士2030年全面電動化
    台北電玩展明年寒假登場！1月28日南港展覽館起跑
    2020/12/26 11:58

    台北電玩展明年寒假登場！1月28日南港展覽館起跑
    臺北市今日熱門
    渣打馬拉松被疫情攪局 台北市體育局：確定取消
    2021/01/19 19:21

    渣打馬拉松被疫情攪局 台北市體育局：確定取消

    魏應充假釋出獄 24小時內得再向台北地檢署報到
    2021/01/19 19:35

    魏應充假釋出獄 24小時內得再向台北地檢署報到

    海保署統計白海豚剩64隻 跨部會擬保育計畫送政院
    2021/01/19 19:16

    海保署統計白海豚剩64隻 跨部會擬保育計畫送政院

    私校未繳教師退撫儲金 教部移請行政執行署追討
    2021/01/19 19:24

    私校未繳教師退撫儲金 教部移請行政執行署追討

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播