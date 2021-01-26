駁江啟臣指「除役不拆除」打假球 蔡其昌：運轉執照都在盧秀燕手中

立法院副院長蔡其昌（右三），民進黨立委何欣純（左一）、黃國書（左二）、陳秀寶（三）、莊競程（中）、洪申翰（右二）、基進黨立委陳柏惟（右一）等人26日舉行「主決議提出中火燃煤除役時間表」記者會，提出主決議新版本，訂出中火燃煤除役時間表，但不拆機因應緊急需求。（記者廖振輝攝）

2021/01/26 17:11

〔記者吳書緯／台北報導〕立法院副院長蔡其昌今偕中部綠委提出「2035中火燃煤全部除役」主決議，國民黨主席江啟臣指蔡其昌版本關於燃煤機組「除役不拆除」不免讓人覺得是在打假球。對此，蔡其昌指出，因應國安風險所以不拆除燃煤機組，沒有運轉執照的情況下，台電也無法偷發電，「沒有假不假球」，而且運轉執照都在台中市長盧秀燕手中，盧也不用擔心此問題。

立法院臨時會預計在週五力拚三讀通過今年度中央政府總預算案，蔡其昌今偕同民進黨立委何欣純、黃國書、莊競程、張廖萬堅、陳秀寳、洪申翰以及台灣基進立委陳柏惟在立院共同召開「2035中火燃煤全部除役 早1天燃氣 少1天燃煤」記者會。

蔡其昌表示，提出此主決議的構想希望以合理方案解決政治僵局，在不缺電的情況下解決燃煤機組問題，且燃氣機組的排放量較燃煤機組減少50%以上，把燃煤機組換掉，才能解決空氣污染的問題，盼尋求盧秀燕的合作和支持。

根據構想，蔡其昌指出，若中火第1部燃氣機組在2025年運轉，2年後的2027年第1、2部燃煤機組除役不拆除，但無運轉許可，依此類推至2029年第4部燃氣機組上線，2031年第7、8部燃煤機組除役，而中火第9、10部燃煤機組則在2035年除役；蔡表示，他的「除役」字眼是因為國民黨喜歡用，但是不拆除，以因應緊急危機。

然而，江啟臣也在今天稍早前搶先召開記者會表示，樂見民進黨團跟進訴求，但除役不拆除不免讓人認為是「打假球」，請民進黨順應民意，不要捨近求遠。

蔡其昌對此回應，台灣燃氣發電比例不斷上升，但天然氣儲存系統相當短暫，中國整天想攻打台灣，若中國封鎖台灣周遭海域，台灣該怎麼辦，因此保留燃煤機組有其國安考量，且沒有運轉許可也不能發電。

蔡其昌也以蠟燭做比喻，以前家家戶戶都用蠟燭照明，但即便現在有電，但家裡都還是備有蠟燭，有一天沒有電時，也是會拿出蠟燭來點，「規定家裡不能有蠟燭沒有道理」，除役不拆除的道理也是一樣。

況且，蔡其昌表示，民眾沒有辦法接受停電，天災、國安風險不能排除，燃煤機組不拆除，但沒有運轉執照也不能運轉，且現有燃煤機組的19張運轉執照是在台中市長盧秀燕手中，也很難申請，盧秀燕也不用擔心。

陳柏惟表示，國民黨的方案是先把燃煤機組關閉，再興建燃氣機組，完全沒有道理；他比喻蔡其昌的方案，就像是「買了新車，先把舊車放一旁」，若新車運轉順利，再把舊車賣掉，而台中市政府竟然用政治方案阻止中火更換新燃氣機組的方式；而坊間耳語「中電北送」，事實上台中電力還需要鄰近縣市支援，在此情況下，為了經濟園區和產業發展，不可能直接把燃煤機組除役，因此「新車沒有買，舊車不能賣」，盼江啟臣放下當時台中市長初選輸給盧秀燕的遺憾，「好好拜託盧秀燕合作」。

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