傷害女嬰致終身失明 無照保母夫妻遭訴還被建請重判

謝姓夫妻被控害女嬰雙眼失明且發展遲緩；士林地檢署依「成年人故意對兒童犯傷害致重傷罪」起訴2人，並建請法院對謝男從重量刑。（資料照）

2021/01/26 17:08

〔記者溫于德／台北報導〕謝姓無照保母全天候照護友人僅4個月大的女嬰，卻涉嫌傷害導致下巴兩側瘀青，謝女的謝姓丈夫也強烈搖晃女嬰，導致顱內震盪需緊急住院治療，最終導致女嬰雙眼失明且發展遲緩。士林地檢署偵結，依「成年人故意對兒童犯傷害致重傷」等罪起訴這對夫妻，並建請法院對矢口否認的謝男從重量刑。

起訴指出，謝女自2019年1月28日起受女嬰父親所託，每週一至週五全天候照顧女嬰，然而，同年2月13日晚間，謝女在住處傷害女嬰，導致下巴兩側瘀青。

2019年2月14日至17日因適逢農曆春節期間，由女嬰父母接回自行照顧。但17日晚間女嬰又被送回謝女家，謝男19日晚間下班返家後，因謝女要外出倒垃圾，謝男協助照看女嬰約1小時，卻劇烈搖晃女嬰，並以其他不詳方式但足以造成女嬰顱內震盪的手法，傷害女嬰。

女嬰當晚昏迷不醒，謝男見狀趕緊將女嬰送往淡水馬偕醫院急救，女嬰被診斷出硬腦膜下出血、雙側視網膜出血等。女嬰接著住院10天，出院前再被診斷出視網膜出血、虐待性頭部創傷等。女嬰後來雖又接受腦膜下腹膜腔引流手術並持續治療，仍因腦傷導致腦部萎縮、發展遲緩、雙眼失明。

謝女到案稱，她離家不久就接到丈夫打電話稱已將女嬰送醫急救；謝男否認毆打女嬰，辯稱女嬰原本坐在椅子上，自己下樓處理事情再返回現場，已叫不醒女嬰。

但3名到場急救的消防員證稱，女嬰當下意識不清且眼神渙散並四肢無力。醫院鑑定女嬰傷勢則指，硬腦膜下出血合併雙側視網膜出血，「多數是他人故意行為造成」，少數才會因車禍等極為嚴重的外傷所造成。

檢察官訊後拒絕採信2人辯詞，尤其謝男犯行導致女嬰健康成長的機會驟然停止，未來無法用正常視覺認識世界，更造成女嬰父母無法抹滅的傷害，故依「成年人故意對兒童犯傷害致重傷罪」起訴謝姓夫妻，並建請法院對謝男從重量刑。

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