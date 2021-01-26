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    不滿鉛丹冒充硃砂 盛唐中醫呂世明告製藥商求償5.7億元

    盛唐中醫診所院長呂世明不滿藥商以「鉛丹」冒充「硃砂」供貨，讓診所聲譽受損，委律向欣隆藥業公司及負責人歐國樑提告求償新台幣5.7億多元。（資料照）

    盛唐中醫診所院長呂世明不滿藥商以「鉛丹」冒充「硃砂」供貨，讓診所聲譽受損，委律向欣隆藥業公司及負責人歐國樑提告求償新台幣5.7億多元。（資料照）

    2021/01/26 16:16

    〔記者林嘉東、楊國文／台北報導〕台中市盛唐中醫診所院長呂世明，使用禁藥硃砂入藥，致台中市前議長張宏年等30多人鉛中毒。呂世明不甘廠商以「鉛丹」冒充「硃砂」供貨，讓診所聲譽受損，今天委律向欣隆藥業公司及負責人歐國樑提告求償新台幣5.7億多元，並要求對方在自由時報等四大報刊登道歉啟事。

    去年7、8月間爆發盛唐、九福中醫診所使用禁藥硃砂入藥，害30多名求診患者鉛中毒，台中地檢署去年12月間依藥事法起訴呂世明、九福中醫醫師洪彰宏、欣隆藥業負責人歐國樑等人。

    台中市政府法制局協調消基會協助受害民眾，由消基會中區分會組成團訟律師團接受30位受害者委託，今年1月間到台中地院遞狀，向呂世明等3人提出12.7億多元的損害請求賠償。

    呂世明不甘廠商以鉛丹冒充「硃砂」供貨，今天委託承理法律事務所律師李岳洋召開記者會，決定向欣隆藥業求償。

    李岳洋表示，呂世明去年6月間發現向欣隆藥業有限公司負責人歐國樑，購入的硃砂快用完，向欣隆公司再購入1台斤的硃砂。歐國樑竟將低價鉛丹透過李姓員工交給呂世明，讓呂世明誤將鉛丹提供給病患服用，致求診患者鉛中毒。

    呂認為遭到歐詐騙，以｢鉛丹」冒充「硃砂」，將對歐國樑提起刑事自訴詐欺及附帶民事求償，向欣隆藥業公司、歐國樑請求連帶賠償5億7511萬7532元。

    此外，呂世明也要求欣隆藥業公司與歐國樑，應共同在自由時報、中國時報、聯合報、或蘋果日報四報擇一頭版，刊登道歉啟事一日。

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