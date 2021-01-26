假冒影城客服行騙 警將車手、網路話務商一網成擒

詐騙集團犯罪架構。（刑事局提供）

2021/01/26 15:50

〔記者邱俊福／台北報導〕有假分期付款詐騙集團，假冒「新光影城」客服人員，以誤設定為分期付款的老梗行騙，刑事局偵一大隊第一隊經長期蒐證，發動3波搜索行動，在北市、新北市與桃園市分別逮捕車手，以及供詐騙集團網路服務的網路話務商等共19人到案，初步清查至少有31人受害，受騙金額達300多萬元。

警方表示，前年1月份接獲「新光影城」報案，稱有客戶陸續反映遭不明詐騙集團致電詐騙，經清查165反詐騙平台，發現歹徒是撥打網路電話，假冒該影城客服人員，佯稱誤將被害人的付款方式設定為分期付款，俟取信被害人後，即要求被害人前往ATM操作解除分期付款，其實是將存款匯入對方的人頭帳戶，等到被害人驚覺有異時，受款的人頭帳戶款項已遭車手提領一空。

警方專案小組經跟監蒐證，鎖定以林男為首的詐騙車手集團及徐男等人提供詐騙集團網路服務，並逐一清查集團成員身分、犯罪組織架構及活動處所。

前年3月起至去年底，警方共陸續發動3波搜索行動，逮捕林男為首的車手集團等15人，以及網路服務商負責人徐男與員工等4人到案，查扣手機、筆記型電腦等贓證物，警詢後昨依詐欺、洗錢防制法等罪嫌，將全案移送士林地檢署偵辦。

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