為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    假冒影城客服行騙 警將車手、網路話務商一網成擒

    詐騙集團犯罪架構。（刑事局提供）

    詐騙集團犯罪架構。（刑事局提供）

    2021/01/26 15:50

    〔記者邱俊福／台北報導〕有假分期付款詐騙集團，假冒「新光影城」客服人員，以誤設定為分期付款的老梗行騙，刑事局偵一大隊第一隊經長期蒐證，發動3波搜索行動，在北市、新北市與桃園市分別逮捕車手，以及供詐騙集團網路服務的網路話務商等共19人到案，初步清查至少有31人受害，受騙金額達300多萬元。

    警方表示，前年1月份接獲「新光影城」報案，稱有客戶陸續反映遭不明詐騙集團致電詐騙，經清查165反詐騙平台，發現歹徒是撥打網路電話，假冒該影城客服人員，佯稱誤將被害人的付款方式設定為分期付款，俟取信被害人後，即要求被害人前往ATM操作解除分期付款，其實是將存款匯入對方的人頭帳戶，等到被害人驚覺有異時，受款的人頭帳戶款項已遭車手提領一空。

    警方專案小組經跟監蒐證，鎖定以林男為首的詐騙車手集團及徐男等人提供詐騙集團網路服務，並逐一清查集團成員身分、犯罪組織架構及活動處所。

    前年3月起至去年底，警方共陸續發動3波搜索行動，逮捕林男為首的車手集團等15人，以及網路服務商負責人徐男與員工等4人到案，查扣手機、筆記型電腦等贓證物，警詢後昨依詐欺、洗錢防制法等罪嫌，將全案移送士林地檢署偵辦。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    男大生想兼職 慘被「甜甜」、「總裁」耍得團團轉
    2021/01/10 14:44

    男大生想兼職 慘被「甜甜」、「總裁」耍得團團轉
    想要夯機PS5 上市47天51人挨詐
    2021/01/10 05:30

    想要夯機PS5 上市47天51人挨詐

    推動客運巴士2030年全面電動化
    以虛擬貨幣洗錢 詐對岸9千萬人民幣
    2020/12/01 15:46

    以虛擬貨幣洗錢 詐對岸9千萬人民幣
    桃警破獲藏身龜山公寓的詐騙集團機房 逮回11人送辦
    2020/11/27 11:36

    桃警破獲藏身龜山公寓的詐騙集團機房 逮回11人送辦
    臺北市今日熱門
    誰來作客》「街訪之母」孫女分享幕後秘辛 最ㄎㄧㄤ經驗是？
    2021/01/19 18:00

    誰來作客》「街訪之母」孫女分享幕後秘辛 最ㄎㄧㄤ經驗是？ 影片

    台北燈節照辦？將採人流管制「每平方公尺容納4人」
    2021/01/19 16:14

    台北燈節照辦？將採人流管制「每平方公尺容納4人」

    國民法官可請公假照領薪水 法院每天還支付2500元
    2021/01/19 16:08

    國民法官可請公假照領薪水 法院每天還支付2500元

    中山警分局員警收賄案 檢調發動第7波搜索再約談2白手套
    2021/01/19 16:17

    中山警分局員警收賄案 檢調發動第7波搜索再約談2白手套

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播