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    首頁　>　臺北市

    高鐵台鐵防疫是否加嚴 政院：視疫情是否侷限在桃園

    有關高鐵防疫是否加嚴，行政院表示，交通部仍在研議當中，將關注疫情發展是否侷限在桃園。（資料照）

    有關高鐵防疫是否加嚴，行政院表示，交通部仍在研議當中，將關注疫情發展是否侷限在桃園。（資料照）

    2021/01/26 15:33

    〔記者李欣芳／台北報導〕政府正全力防堵部立桃園醫院群聚感染事件引發武漢肺炎的本土疫情再度擴散，有關高鐵與台鐵防疫措施是否加嚴，限制飲食、取消自由座等，行政院今天回應表示，交通部仍在研議當中，此事必須謹慎討論，將關注疫情發展是否侷限在桃園。

    交通部長林佳龍今天被詢及雙鐵防疫是否升級，採取限制飲食等作為時表示，交通部將在明天召開應變會議後，向中央疫情指揮中心報告，採取一致的行動，避免沒有必要的恐慌跟乘客的資訊錯亂。

    行政院表示，最近疫情嚴峻，雙鐵是否回到去年6月前的嚴峻措施，包含不能飲食，甚至要梅花座等措施，交通部仍在研議當中，畢竟重返去年比較嚴格的防疫措施勢必會衝擊營運，也因此必須謹慎討論，關注疫情發展是否侷限在桃園。

    此外，行政院會去年4月首度以「視訊」方式開會與六都縣市長或六都代表連線，是否因疫情嚴峻恢復視訊會議。政院表示，目前出入行政院都要戴口罩、量體溫，各類會議也是全程戴口罩，並拉出社交距離，至於要不要恢復去年4月時的視訊會議，仍然要密切關注目前疫情的狀況，現在就是要全力把防疫做好，希望能平安度過這波疫情。

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