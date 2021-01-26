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    首頁　>　臺北市

    農民看好價格高麗菜1月搶種 農委會籲農友分散風險

    高麗菜1月連2旬超種紫爆，農民看好價格搶種。（記者簡惠茹攝）

    高麗菜1月連2旬超種紫爆，農民看好價格搶種。（記者簡惠茹攝）

    2021/01/26 15:28

    〔記者簡惠茹／台北報導〕近來因高麗菜價格上漲，農民紛紛搶種，農委會農糧署今天表示，高麗菜1月上、中旬超種，供苗預警系統紫爆，但採收期為3月中、下旬，去年平均交易價格每公斤7.7和9.7元，收益可能未如預期，呼籲農友分散種植、分散風險，

    農糧署表示，去年12月底至今年1月因為連續3波寒流，高麗菜生育延緩，加上民生火鍋熱食需求增加，加乘效應下造成市場高麗菜價格漲，高麗菜市場交易熱絡，台北果菜批發市場本月統計到25日，平均交易價格每公斤27元，較去年同期11.4元增加180%，因此農民種植意願大增。

    依據農糧署供苗預警系統資料，今年1月上旬、中旬高麗菜種苗供應量均達700萬株以上，連續2旬爆紫燈，農糧署表示，已透過官網、FACEBOOK、LINE及簡訊等多媒體管道發布宣導訊息，籲請農友不要追價、分批減種，以確保合理收益。

    農糧署表示，提醒農民，種植後於正常天候下需要60至70天才可採收，採收期適逢春耕且氣候溫暖，產量較冬季增加約2成以上，加上其他蔬菜供應充裕，常有產銷壓力，近5年台北果菜批發市場3月中、下旬高麗菜平均交易價格每公斤7.7和9.7元，收益可能未如預期，建議農民種植前謹慎評估，分期種植，以確保收益。

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