中國搶買黃豆國際價漲貨缺 農委會協調業者採購

農委會協調業者進口黃豆，下個就有5.7萬公噸黃豆到港。（記者簡惠茹攝）

2021/01/26 15:00

〔記者簡惠茹／台北報導〕玉米和黃豆是國內飼養豬隻的主要原料，但是國際玉米黃豆行情上漲，也造成飼養成本提高，中華民國養豬協會理事長楊杰分析，去年第四季中國復養豬隻大量採購黃豆，造成國際行情上漲且缺貨，國內養豬成本每公斤提高1000元，農委會畜牧處表示，已經協調業者緊急採購散裝黃豆5.7萬噸進口，預計2月中旬前到港，另3月還會進口3萬噸。

中華民國養豬協會理事長楊杰表示，國內飼養豬隻的模式以玉米和黃豆製品為主要飼料原料，要尋找替代品不容易，玉米和黃豆國際行情從去年10月底就開始往上攀升，這3個月以來，玉米從每公斤6元漲到9元，黃豆從每公斤12元漲到18元，兩者漲幅約5成，其中黃豆缺貨嚴重。

楊杰指出，以120公斤豬隻計算的話，每頭豬飼養成本增加1000元，換算每公斤飼養成本已經多了9元，雖然毛豬價格現在是每公斤77元，看起來好像行情不錯，但其實豬農沒有多賺到什麼錢。

針對這波國際價格上漲原因，楊杰指出，中國先前因非洲豬瘟損失豬隻慘重，去年第四季已經開始大量復養七成，所以大量採購黃豆，造成國際行情上揚、貨源有點短缺。

農委會畜牧處副處長江文全表示，近期國內黃豆價格上漲，肇因國外的生產國減產，及國際貨櫃運輸成本上漲所致，農委會已動態逐月盤點庫存、需求及進口情形，並協調業者緊急採購散裝黃豆5.7萬噸進口，預計2月中旬前到港，另3月進口3萬噸。

江文全指出，另已協調春節前台糖釋出8千噸借給同業榨油，例如中聯等等，黃豆粉再供應豬聯社等農民，以平穩需求；也請畜試所提供替代原料的飼料配方予農民參考。

楊杰也強調，這波毛豬價格上揚和飼料成本上漲沒有直接關係，毛豬價格取決於供需關係，而飼料成本提高或許以後會反映到零售端售價，但那是之後的事情，這次主要還是因為過年前的年節需求大，加上近來消費者對於進口豬肉的疑慮，對於國產豬需求加大，加上團膳、營養午餐要求使用國產豬，以及進口加工業者因為產品要做豬肉產地標示，部分業者改用國產豬，上述這些需求刺激，才造成價格提升。

根據農委會畜產行情資訊網統計，毛豬拍賣平均價格昨天比前天稍降，為每公斤76.04元，楊杰分析，毛豬價格到年前應該不會再往上攀升，而且國內供應穩定，消費者不用擔心。

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