為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    中國搶買黃豆國際價漲貨缺 農委會協調業者採購

    農委會協調業者進口黃豆，下個就有5.7萬公噸黃豆到港。（記者簡惠茹攝）

    農委會協調業者進口黃豆，下個就有5.7萬公噸黃豆到港。（記者簡惠茹攝）

    2021/01/26 15:00

    〔記者簡惠茹／台北報導〕玉米和黃豆是國內飼養豬隻的主要原料，但是國際玉米黃豆行情上漲，也造成飼養成本提高，中華民國養豬協會理事長楊杰分析，去年第四季中國復養豬隻大量採購黃豆，造成國際行情上漲且缺貨，國內養豬成本每公斤提高1000元，農委會畜牧處表示，已經協調業者緊急採購散裝黃豆5.7萬噸進口，預計2月中旬前到港，另3月還會進口3萬噸。

    中華民國養豬協會理事長楊杰表示，國內飼養豬隻的模式以玉米和黃豆製品為主要飼料原料，要尋找替代品不容易，玉米和黃豆國際行情從去年10月底就開始往上攀升，這3個月以來，玉米從每公斤6元漲到9元，黃豆從每公斤12元漲到18元，兩者漲幅約5成，其中黃豆缺貨嚴重。

    楊杰指出，以120公斤豬隻計算的話，每頭豬飼養成本增加1000元，換算每公斤飼養成本已經多了9元，雖然毛豬價格現在是每公斤77元，看起來好像行情不錯，但其實豬農沒有多賺到什麼錢。

    針對這波國際價格上漲原因，楊杰指出，中國先前因非洲豬瘟損失豬隻慘重，去年第四季已經開始大量復養七成，所以大量採購黃豆，造成國際行情上揚、貨源有點短缺。

    農委會畜牧處副處長江文全表示，近期國內黃豆價格上漲，肇因國外的生產國減產，及國際貨櫃運輸成本上漲所致，農委會已動態逐月盤點庫存、需求及進口情形，並協調業者緊急採購散裝黃豆5.7萬噸進口，預計2月中旬前到港，另3月進口3萬噸。

    江文全指出，另已協調春節前台糖釋出8千噸借給同業榨油，例如中聯等等，黃豆粉再供應豬聯社等農民，以平穩需求；也請畜試所提供替代原料的飼料配方予農民參考。

    楊杰也強調，這波毛豬價格上揚和飼料成本上漲沒有直接關係，毛豬價格取決於供需關係，而飼料成本提高或許以後會反映到零售端售價，但那是之後的事情，這次主要還是因為過年前的年節需求大，加上近來消費者對於進口豬肉的疑慮，對於國產豬需求加大，加上團膳、營養午餐要求使用國產豬，以及進口加工業者因為產品要做豬肉產地標示，部分業者改用國產豬，上述這些需求刺激，才造成價格提升。

    根據農委會畜產行情資訊網統計，毛豬拍賣平均價格昨天比前天稍降，為每公斤76.04元，楊杰分析，毛豬價格到年前應該不會再往上攀升，而且國內供應穩定，消費者不用擔心。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國大肆採購推高全球糧價？中官媒駁斥
    2020/12/01 19:36

    中國大肆採購推高全球糧價？中官媒駁斥
    誰取消的？美國上週黃豆海外訂單驟減逾4成
    2020/11/28 18:19

    誰取消的？美國上週黃豆海外訂單驟減逾4成

    推動客運巴士2030年全面電動化
    史上最多 傳中國今年將向美國採購4000萬噸黃豆
    2020/08/26 16:36

    史上最多 傳中國今年將向美國採購4000萬噸黃豆
    中生豬量恢復 美農業部估飼料需求大增、黃豆進口升逾9千萬噸
    2020/07/09 15:35

    中生豬量恢復 美農業部估飼料需求大增、黃豆進口升逾9千萬噸
    龐皮歐會楊潔篪後 彭博：傳中國擴大購買美黃豆等農產品
    2020/06/19 16:00

    龐皮歐會楊潔篪後 彭博：傳中國擴大購買美黃豆等農產品
    中國停買美國黃豆？ 美國出口協會否認
    2020/06/02 20:38

    中國停買美國黃豆？ 美國出口協會否認
    臺北市今日熱門
    誰來作客》「街訪之母」孫女分享幕後秘辛 最ㄎㄧㄤ經驗是？
    2021/01/19 18:00

    誰來作客》「街訪之母」孫女分享幕後秘辛 最ㄎㄧㄤ經驗是？ 影片

    台北燈節照辦？將採人流管制「每平方公尺容納4人」
    2021/01/19 16:14

    台北燈節照辦？將採人流管制「每平方公尺容納4人」

    國民法官可請公假照領薪水 法院每天還支付2500元
    2021/01/19 16:08

    國民法官可請公假照領薪水 法院每天還支付2500元

    中山警分局員警收賄案 檢調發動第7波搜索再約談2白手套
    2021/01/19 16:17

    中山警分局員警收賄案 檢調發動第7波搜索再約談2白手套

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播