救國團申請費用「獎謝中學同志」 黨產會駁回訝異仍「深入校園」

救國團近期向黨產會申請一筆「獎謝中學團務資深兼任工作同志」18萬4000元費用，已被黨產會駁回。圖為救國團團徽。（記者陳鈺馥攝）

2021/01/26 14:57

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會認定救國團為國民黨附隨組織後，救國團近期向黨產會申請一筆「獎謝中學團務資深兼任工作同志」18萬4000元費用；黨產會質疑，為何公私立校園內還有救國團工作同志？該款項用途不符「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」，已依法駁回申請。

據了解，救國團於營運支出預算中的服務處經常費，列入一筆「獎謝中學團務資深兼任工作同志」項目預算，日前向黨產會申請經費，欲用來製作獎牌及打賞該團在公私立中學校園的「自己人」，引起黨產會官員的注意。

黨產會委員質疑，救國團是國民黨成立的青運組織，戒嚴時代在全台各大校園進行佈建，從解密檔案可知，救國團曾替國民黨政府進行校園監控工作，為黨吸收忠黨愛國的青年學生，令人驚訝的是，為何台灣民主化30多年後，校內仍有老師替救國團辦事。

據黨產會調查，國民黨過去將知青黨部設在救國團內，直接由黨領導救國團，救國團首屆主任蔣經國以此培養人馬、鬥爭黨內反對派，並透過愛國教育、教官拉黨員、背總統訓詞、暑期戰鬥營和冬令活動，洗腦數十萬青年學子內化黨國規訓。

此外，國民黨更訂定「中國國民黨黨中央直屬知識青年黨部領導中國青年反共救國團大專學校支隊工作要點」，規定救國團受黨的領導，救國團各支隊的幹部，以知青黨部的總幹事兼任為原則，救國團大隊以上幹部幾由黨員出任。

委員談及，在黨國不分時代，陸海空軍軍校推薦入學，由救國團一手包辦，學校教官與救國團關係千絲萬縷，軍訓教官章至今鑲著團旗，過去各級學校升旗會升3面，除國旗之外，其中1面就是救國團團旗，救國團說要把錢用在獎勵校內資深同志，這些教職員到底和救國團什麼關係？

他透露，黨產會有向救國團詢問這筆經費用途，及校內資深同志與救國團是什麼關係，為何要獎勵這些人？結果救國團支吾其詞說不清楚，另依黨產條例規定，此用途顯於法不符，委員會議已將該案駁回。

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