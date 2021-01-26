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    首頁　>　臺北市

    桃醫群聚感染事件 居家隔離達3262人

    中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前需14天居家隔離人數達3262人。（中央流行指揮中心提供）

    中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前需14天居家隔離人數達3262人。（中央流行指揮中心提供）

    2021/01/26 14:42

    〔記者楊媛婷／台北報導〕桃園醫院群聚感染事件目前累積本土感染案例為15人，中央流行疫情指揮中心啟動「部桃專案」擴大隔離與採檢人數，今天無新增本土病例，指揮官陳時中表示目前需14天居家隔離人數達3262人。

    陳時中表示，居家隔離人數達3262人，包括醫院476人、社區305人、回溯2481人（含陪病者和同住者1433人），匡列人數持續增加；之前說的23名需要協尋者，只剩1人還在尋找中。

    由於3千多人隔離期滿後將全數採檢，並且隨著春節來臨，預期不少台商返國，外界擔憂國內的醫療量能是否能夠負荷，陳時中解釋目前集中檢疫後發病的機率約千分之0.5，目前台灣的檢疫醫療量能都能應付該情況。

    至於有旅行社打出因應疫情，旅遊團將暫時不會到桃園，陳時中表示這是商業行為，只要沒有違反檢疫規定，都會尊重。

    另外桃園醫院設立前進指揮所後，目前情況如何？陳時中則說，前進指揮所的工作狀況很辛苦，但大家士氣很高，桃醫目前留下來照顧患者的醫護人力有534人、還在桃醫的病患則有136人。

    另外有民間企業要求員工回報是否有桃園醫院接觸史，也因為隔離人數增加，有民眾憂心因為隔離影響工作權，陳時中則說民間企業內部的調查不在指揮中心的管理範圍內，不過希望大家都能夠據實以告、不要獵巫，他也強調不允許因為防疫造成工作不平等待遇，會和勞動部再度提醒，妥善處理。

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