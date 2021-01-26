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    高鐵延伸宜蘭站址設哪？ 鐵道局：預計7月底前可出爐

    高鐵延伸宜蘭站址設哪？鐵道局表示，預計7月底前可出爐。（資料照，記者鄭瑋奇攝）

    高鐵延伸宜蘭站址設哪？鐵道局表示，預計7月底前可出爐。（資料照，記者鄭瑋奇攝）

    2021/01/26 14:38

    〔記者鄭瑋奇／台北報導〕高鐵延伸宜蘭綜合規劃去年底報交通部後，對於宜蘭端站址設在何處，交通部長林佳龍表示，現在仍在評估當中，4個場站（四城、宜蘭、縣政中心、羅東）會一視同仁，各個都有機會。交通部鐵道局長胡湘麟補充表示，預計在半年內會決定站址並將方案報環保署做環境影響評估；至於延伸屏東方案，日前行政院核定可行性評估後，將於今年2月招標做綜合規劃，預計1年至1.5年內完成。

    高鐵延伸宜蘭雖站址未定，但路線已確定走未經過翡翠水庫集水區的方案，南港－宜蘭站全長約56.4公里，行車時間約17分鐘，經費約逾1700億元（不算增設基地、增購車輛）。不論選四城、宜蘭、縣政中心、羅東站，彼此距離相差並不遠，南港－四城約47.4公里、南港－縣政中心約60.4公里、南港－羅東約67.4公里，行車時間不會差異太大，因此，行車時間差異不會是設站選擇上的關鍵因素。

    胡湘麟表示，宜蘭站址雖然宜蘭縣政府有表達其意願（縣政中心站），但站址設置除牽扯宜蘭當地發展外，也會影響東部地區發展，且車站本身與市區發展連結、聯外道路等都需要考慮，因此，還需要進行評估，預計半年內（7月底）可出爐。除綜合規劃外還需進行環境影響評估，鐵道局表示，預計4月會先擬定站址推薦的主要方案與次要方案送進環保署做環評。

    高鐵延伸屏東方面，胡湘麟表示，行政院核定可行性研究後，會持續依程序推動下去，預計今年2月招標、4月開始做綜合規劃，最快明年4月可做完綜合規劃報告，並報交通部審查。

    另外，對於高鐵公司要增購新車，但因系統而受限於日商，廠商報價遠高於市場行情，台灣高鐵公司已兩度廢標。

    林佳龍表示，增購車輛是商業行為，但不僅限定只能向日本採購，也會尋求向其他廠商邀標；至於價格方面是否因受限賣方市場，只能任由別人宰割，林佳龍說，高鐵公司與日本新幹線確實因價格而無法達成共識，但差距有縮小，後續高鐵公司會繼續依市場情況，針對採購案做修正。

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