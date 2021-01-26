台北國際電玩展明起4天估60萬人次進場 議員建議延期

今年電玩展主辦單位台北市電腦商業同業公會預估，本月28日至31日4天展期，到場人數可達60萬人次。（取自許淑華臉書）

2021/01/26 14:00

〔記者楊心慧／台北報導〕桃園醫院爆發群聚感染，國內疫情延燒，大型活動紛紛停辦或延期，2021台北國際電玩展（Taipei Game Show）每年吸引數十萬人到場，今年電玩展主辦單位台北市電腦商業同業公會預估，本月28日至31日4天展期，到場人數可達60萬人次，台北市議員許淑華接獲不少民眾反映，擔心群聚感染，她質疑台北市電腦商業同業公會及台北市政府不夠謹慎，建議台北市電腦公會應審慎考慮延期舉辦。

許淑華表示，這次桃園疫情相當嚴峻，中央匡列5000人隔離，台北市副市長黃珊珊昨說明，目前還在等中央名單，北市已有40多名從部桃轉出的病患、陪病者，都在專責病房管制中，有民眾反映，本週四到週日4天的台北國際電玩展，沒因疫情考量停辦或是延期。

許淑華建議，柯市府應拿出強烈態度，商榷所有大型活動展延或停辦，若有人感染，後果將造成恐慌和耗費大量醫療資源，提前預防就是最大的保險，60萬人次數字相當可觀，若真要辦理，防疫政策必須要準確落實，雖然廠商採取實名制，也無法保證每一個環節都能達到確實，建議台北市電腦公會應審慎考慮延期舉辦。

許淑華呼籲，北市府應啟動機制，任何大型活動延期辦理，與相關單位協調，羅列出所有台北目前的大型活動有哪些，並研議是否延期或停辦，如果不停辦，每一個活動的防疫規則為何，應更加明確透明公開，讓市民們更能遵守防疫規定。

許淑華強調，不應等到出現一例本土案例，才啟動暫緩、延期、取消，這幾天處在「非常時期」應採取「非常手段」，避免任何狀況發生為前提，每個人都想要維持正常生活，但，在這種考驗的情況下，退一步不是壞事，都是為了往後的日子著想。

許淑華認為，若無法於活動前嚴格執行完整風險評估，並規劃完善的防疫配套措施，指揮中心強烈建議取消或延後舉辦，為了疫情非常時期階段，多一點考量，就是為防疫多盡點心思，正常生活的前提，就是先預防病毒，才能戰勝它們。

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