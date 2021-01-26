為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    台北國際電玩展明起4天估60萬人次進場 議員建議延期

    今年電玩展主辦單位台北市電腦商業同業公會預估，本月28日至31日4天展期，到場人數可達60萬人次。（取自許淑華臉書）

    今年電玩展主辦單位台北市電腦商業同業公會預估，本月28日至31日4天展期，到場人數可達60萬人次。（取自許淑華臉書）

    2021/01/26 14:00

    〔記者楊心慧／台北報導〕桃園醫院爆發群聚感染，國內疫情延燒，大型活動紛紛停辦或延期，2021台北國際電玩展（Taipei Game Show）每年吸引數十萬人到場，今年電玩展主辦單位台北市電腦商業同業公會預估，本月28日至31日4天展期，到場人數可達60萬人次，台北市議員許淑華接獲不少民眾反映，擔心群聚感染，她質疑台北市電腦商業同業公會及台北市政府不夠謹慎，建議台北市電腦公會應審慎考慮延期舉辦。

    許淑華表示，這次桃園疫情相當嚴峻，中央匡列5000人隔離，台北市副市長黃珊珊昨說明，目前還在等中央名單，北市已有40多名從部桃轉出的病患、陪病者，都在專責病房管制中，有民眾反映，本週四到週日4天的台北國際電玩展，沒因疫情考量停辦或是延期。

    許淑華建議，柯市府應拿出強烈態度，商榷所有大型活動展延或停辦，若有人感染，後果將造成恐慌和耗費大量醫療資源，提前預防就是最大的保險，60萬人次數字相當可觀，若真要辦理，防疫政策必須要準確落實，雖然廠商採取實名制，也無法保證每一個環節都能達到確實，建議台北市電腦公會應審慎考慮延期舉辦。

    許淑華呼籲，北市府應啟動機制，任何大型活動延期辦理，與相關單位協調，羅列出所有台北目前的大型活動有哪些，並研議是否延期或停辦，如果不停辦，每一個活動的防疫規則為何，應更加明確透明公開，讓市民們更能遵守防疫規定。

    許淑華強調，不應等到出現一例本土案例，才啟動暫緩、延期、取消，這幾天處在「非常時期」應採取「非常手段」，避免任何狀況發生為前提，每個人都想要維持正常生活，但，在這種考驗的情況下，退一步不是壞事，都是為了往後的日子著想。

    許淑華認為，若無法於活動前嚴格執行完整風險評估，並規劃完善的防疫配套措施，指揮中心強烈建議取消或延後舉辦，為了疫情非常時期階段，多一點考量，就是為防疫多盡點心思，正常生活的前提，就是先預防病毒，才能戰勝它們。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    2021年全球第一個「線上與實體展會」 台北電玩展28日起跑！
    2021/01/16 11:50

    2021年全球第一個「線上與實體展會」 台北電玩展28日起跑！
    台北電玩展明年寒假登場！1月28日南港展覽館起跑
    2020/12/26 11:58

    台北電玩展明年寒假登場！1月28日南港展覽館起跑

    推動客運巴士2030年全面電動化
    2021台北國際電玩展重磅回歸！明年1月底南港展覽館登場
    2020/10/02 10:16

    2021台北國際電玩展重磅回歸！明年1月底南港展覽館登場
    台北電玩展第6屆Indie Game Award線上頒獎典禮 「最佳手機遊戲」獎留台灣
    2020/06/03 11:31

    台北電玩展第6屆Indie Game Award線上頒獎典禮 「最佳手機遊戲」獎留台灣
    臺北市今日熱門
    誰來作客》「街訪之母」孫女分享幕後秘辛 最ㄎㄧㄤ經驗是？
    2021/01/19 18:00

    誰來作客》「街訪之母」孫女分享幕後秘辛 最ㄎㄧㄤ經驗是？ 影片

    部桃群聚感染擴大 353醫院員工隔離14天、220病人今明開始移出
    2021/01/19 14:34

    部桃群聚感染擴大 353醫院員工隔離14天、220病人今明開始移出 影片

    客委會擴編成立「語言發展處」 4策略推廣客語
    2021/01/19 15:00

    客委會擴編成立「語言發展處」 4策略推廣客語

    立法院「三餘吟社」成立 游錫堃：母語斷、文化滅
    2021/01/19 15:09

    立法院「三餘吟社」成立 游錫堃：母語斷、文化滅 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播