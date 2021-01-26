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    首頁　>　臺北市

    台灣民意基金會民調：6成5不擔心台美關係倒退

    台灣民意基金會董事長游盈隆26日舉行一月份全國性民調發表會，針對「萊豬公投、統獨傾向與台美關係」等議題公布民調並分析。（記者劉信德攝）

    台灣民意基金會董事長游盈隆26日舉行一月份全國性民調發表會，針對「萊豬公投、統獨傾向與台美關係」等議題公布民調並分析。（記者劉信德攝）

    2021/01/26 14:02

    〔記者楊淳卉／台北報導〕美國拜登新政府甫上任，台灣民意基金會今公布民調，針對拜登主政下的台美關係，有65%民眾不擔憂拜登主政下的台美關係會倒退，28%會擔憂；79%基本上贊成台灣應積極爭取加入聯合國，15%不贊成。

    民調結果指出，對兩岸關係與外交關係孰輕孰重的問題，67%不贊成「兩岸關係比外交關係重要」、26%贊成。其中，有37%的人強烈不贊成，強烈贊成者僅12%。

    民調結果指出，統獨傾向方面，「台灣獨立」有五成民眾支持，14%期盼未來「兩岸統一」，25%期盼未來仍「維持現狀」。

    本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間是 2021年1月18至19日兩天；以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1081人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會。

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