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    首頁　>　臺北市

    台灣民意基金會民調 5成4民眾樂見通過反萊豬公投

    台灣民意基金會董事長游盈隆26日舉行一月份全國性民調發表會，針對「萊豬公投、統獨傾向與台美關係」等議題公布民調並分析。（記者劉信德攝）

    台灣民意基金會董事長游盈隆26日舉行一月份全國性民調發表會，針對「萊豬公投、統獨傾向與台美關係」等議題公布民調並分析。（記者劉信德攝）

    2021/01/26 13:59

    〔記者楊淳卉／台北報導〕國民黨推動「反萊豬」公投，台灣民意基金會今公布民調顯示，28.2%民眾滿意政府進口含瘦肉精美豬政策、66.3%民眾不滿意項政策；54.3%民眾樂見反萊豬公投通過，36.1%不樂見。

    針對進口含瘦肉精美豬政策滿意度，民調分析指出，從政黨傾向看，民進黨支持者中，有六成基本上滿意開放美國萊豬進口，三成二不滿意；國民黨支持者中，九成七不滿意，2.4%滿意；民眾黨支持者中，八成五不滿意，一成五滿意；時代力量支持者中，一成二滿意，七成九不滿意；中性選民中，七成四不滿意，一成九滿意。

    至於「反萊豬公投」，民調分析指出，從年齡層的角度看，65歲以下公民，一面倒地呈現樂見反萊豬公投過關；65 歲以上公民則呈現樂見與不樂見各半的狀況。

    民調顯示，總統蔡英文及行政院長蘇貞昌聲望，仍受到超過五成以上民眾肯定。其中，51.3%民眾贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，37.4%不贊同。行政院長蘇真昌整體施政表現，52.3%滿意蘇貞昌上任兩年的整體施政表現，41.7%不滿意。

    本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間是 2021年1月18至19日兩天；以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1081人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會。

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