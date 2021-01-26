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    國合會海外志工聯招開跑 大專青年實習機會增至14國

    國合會110年度「海外服務工作團」長期海外志工第一梯次暨專案志工招募即日起開放報名。（國合會提供）

    國合會110年度「海外服務工作團」長期海外志工第一梯次暨專案志工招募即日起開放報名。（國合會提供）

    2021/01/26 13:51

    〔記者呂伊萱／台北報導〕我國專責援外機構國合會（ICDF）即起開放招募今年度海外志工，包括長期志工第一期和專案志工，受理線上報名至2月22日截止。此外，國合會也規畫於5月開放大專青年海外技術實習報名，今年實習國增加為14國，並新增「環境永續」領域，歡迎學生密切留意相關訊息。

    海外志工在我國國民外交扮演重要角色，國合會副秘書長李栢浡今天出席外交部例會時表示，國合會今年度「海外服務工作團」長期海外志工第一梯次暨專案志工招募即日起開放報名。本梯次將招募具教育、資通訊、公衛醫療、農業、翻譯、木工等專長的志工，服務時間為6個月到1年不等，歡迎有志服務的民眾踴躍報名。

    國合會說明，本梯次除了常態性派遣至邦交國服務的1年期志工需求，更與在海外據點深耕且信譽良好的我國非政府組織攜手合作，如台灣兒童暨家庭扶助基金會、舊鞋救命國際基督關懷協會、愛女孩國際關懷協會等，依據合作組織駐地計畫所需，共同開發不同類型的專案志工需求，志工招募詳情及相關活動資訊請參考國合會官網最新消息「海外服務工作團」臉書粉絲團

    國合會海外服務工作團自1996年開辦，迄今已派遣超過780人次志工遠赴43個國家服務。

    此外，李栢浡也提到，國合會將於5月開放第三屆大專青年海外技術協助服務實習計畫，今年實習場域增加為14國，包括巴拉圭、瓜地馬拉、尼加拉瓜、貝里斯、宏都拉斯、聖露西亞、聖文森、聖克里斯多福及尼維斯、史瓦帝尼、帛琉、諾魯、吐瓦魯和馬紹爾等13個友邦與斐濟。

    李栢浡說，今年總共將開放28個實習名額，實習領域也更加多元，除了原有的農園藝、畜牧、水產養殖、西班牙語、企管行銷、財金與資訊科學外，今年新增「環境永續」領域，歡迎學生密切留意相關訊息。

    李栢浡說，「環境永續」領域包含強化韌性的永續農業、森林蟲害管理、城市韌性計畫等，盼透過實習計畫，讓青年學子體認積極與國際夥伴合作貢獻所長，實踐「永續發展目標」（SDGs），以及實踐「Taiwan can help」的願景。

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