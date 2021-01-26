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    首頁　>　臺北市

    旅遊平台客路遭指中資 觀光局：經查是僑外資

    Klook客路執行長暨聯合創辦人林照圍 Ethan Lin、營運長暨聯合創辦人王志豪，與其他經營團隊合影。（資料照）

    Klook客路執行長暨聯合創辦人林照圍 Ethan Lin、營運長暨聯合創辦人王志豪，與其他經營團隊合影。（資料照）

    2021/01/26 12:53

    〔記者蕭玗欣／台北報導〕經濟民主連合今指控旅遊網路平台客路（KLOOK）為中資違法投資的在台旅行社，確認台灣客路被中國客路實質控制，要求相關單位對其撤資並裁罰。交通部觀光局表示，經查客遊天下旅行社股權狀況屬僑外資。

    KLOOK今天表示，經濟民主連合的言論是莫須有的不實指控，KLOOK總部在香港，完成融資的都是全球知名的投資機構，最大資本來自美國跟日本，都是公開揭露的資訊。此外，對於個資有被監控部分更是荒謬，全球個人資料都受到各地的個資保護限制，且加上用戶資料的儲存伺服器是在新加坡，根本不是在中國深圳。

    KLOOK強調，將主動跟主管機關說明，也認為清者自清，覺得經得起考驗。

    觀光局表示，關於中資認定，是依大陸地區人民來台投資許可辦法第2條規定，其主管機關為經濟部（投資審議委員會），復查經濟部訂定「大陸地區人民來台投資業別項目」，並無旅行業，且現行發展觀光條例及旅行業管理規則也未開放中國人民、法人、團體或其他機構得在台直接或間接投資設立或經營旅行業，是以，旅行業股東結構倘經經濟部投資審議委員會認定具有中資身分者，觀光局將依法撤銷其旅行業執照。

    觀光局表示，經查客遊天下旅行社股權狀況屬僑外資，由王志豪（國籍：模里西斯）所投資（唯一股東兼負責人、持有100%股份）並經本局核准設立甲種旅行業，該公司向本局報備登記網址為http://www.klook.com/zh-TW/。

    觀光局也說，為落實個人資料保護法，已依該法第27條第3項授權訂定「旅行業個人資料檔案安全維護計畫及處理辦法」，旅行業辦理國人赴大陸旅遊需要，持有旅客個人資料，本局已要求旅行業應確實依個人資料保護法及前揭辦法規定，善盡對旅客個人資料安全維護管理義務與責任，並不得為特定目的外使用，如經查獲有違反規定者，將依法處罰。

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