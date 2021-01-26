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    首頁　>　臺北市

    高院查國務費案 今下午傳喚陳致中、黃睿靚夫婦

    陳水扁兒子陳致中。（資料照）

    陳水扁兒子陳致中。（資料照）

    2021/01/26 12:29

    〔記者楊國文／台北報導〕前總統陳水扁等人被控涉國務機要費案纏訟14年，陳水扁因健康狀況不佳，5年前被裁定停止審理至今，高等法院更二審繼去年九月傳喚被告、前總統府副秘書長馬永成、辦公室主任林德訓等人後，今天下午3時將就國務費洗錢部份傳喚陳水扁兒子陳致中、黃睿靚兩人審理。

    陳水扁因龍潭購地案、陳敏薰行賄案被判刑20年定讞，另外共有五案因病無法順利出庭審理，均裁准停止審理，除高院更二審審理的國務費案，還有四案分別是高院更一審審理二次金改國泰併世華、高院更一審審理教唆偽證案、台北地院審理扁被控侵占公文案、陳敏薰買官洗錢案。

    更二審指出，陳水扁停止審理部份，除了向法務部調取他的健康報告等資料，持續評估其健康外，其律師團則每3個月會將扁的最新健康狀況呈報給更二審做為參考，經合議庭評估後，扁仍是停止審理中。

    馬永成、林德訓上次出庭時，當庭聲請傳喚陳水扁、前總統府會計處參議林進川、行政院前主計長許璋瑤等3名證人，欲證明他們與扁沒有侵占、詐領國務機要費的犯意聯絡，另希望釐清國務機要費沿革、慣例及核銷、領取程序。

    馬永成、林德訓在國務費案中，遭控協助扁詐領、侵占國務費，更一審判貪污部分無罪，有罪部分僅剩以不實犒賞清冊及以他人發票請領國務費，馬被依偽造文書輕判8月、緩刑3年，林遭判6月。

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