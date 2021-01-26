北市萬華前里長12年詐領公款67萬判7年 妻也判3年8月

台北市萬華區孝德里前里長游堯堂（左），被控浮報租金詐領公款67萬元，一審被判刑7年。（台北市政府公燈處新聞稿資料照）

2021/01/26 12:20

〔記者張文川／台北報導〕台北市萬華區孝德里前里長游堯堂與其妻徐詠芬，被控浮報租用里民活動場所的房租，每月詐領8000元的租金與補助款價差，3任里長12年期間，共詐領補助款67萬餘元，台北地檢署去年起訴2人；台北地院今依貪污治罪條例「利用職務上機會詐取財物」罪，將游堯堂判刑7年半，徐詠芬判3年8月。可上訴。

北檢去年5月起訴指出，台北市政府補助里長租用里民活動場所租金，每月補助上限3萬元，扣除房屋所得稅、二代健保費等稅，實質每月補助里長2萬7000至2萬8000元。游堯堂自2007年起當選孝德里長，之後順利連任，直到2018年底卸任。

檢調接獲檢舉線報指出，游堯堂夫婦租用里民活動場所，每月實際房租僅2萬2000元，夫婦卻向台北市政府申請最高補助上限3萬元，藉以每月詐領8000元補助款差額。

游夫婦否認犯行，辯稱每年的補助款與租金的差額6萬多元，他都會另以現金付給房東，租金並非只有支票票面上的2萬2000元；但房東證稱，游每月開一張2萬2000元支票給他，一年開12張，並未另外塞錢給他。檢方因此認定游在任里長的12年期間，共詐領公款67萬5000餘元。

案經台北地院審理，認定游夫婦利用職務機會詐領的犯行明確，判游7年6月有期徒刑，其妻判刑3年8月。全案仍可上訴。

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