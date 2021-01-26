賴清德化身一日收容所志工 籲領養代替購買

台灣防止虐待動物協會（TSPCA）和台北市議員許淑華（右）共同邀請副總統賴清德（左）拍攝一日收容所志工影片，響應領養代替購買。（記者簡惠茹攝）

2021/01/26 11:56

〔記者簡惠茹／台北報導〕副總統賴清德化身暖男拍攝「一日收容所志工」動保宣導影片，呼籲領養代替購買、領養不棄養，並鼓勵大家購買動保團體義賣的動物保護2021筆記本，響應做公益。

台灣防止虐待動物協會（TSPCA）和台北市議員許淑華共同邀請副總統賴清德、台灣羽球球后戴資穎、快艇衝浪金牌國手陳美彤、FEI國際馬術總會副會長黃啟芳齊力挺動保，親自示範擔任收容所志工，拍攝影片呼籲國人飼養寵物時「領養代替購買」，從源頭減少流浪動物，舒緩收容壓力，影片今天正式發布，協會也製作筆記本義賣，所得將全數捐贈推廣動保工作。

賴清德在影片中化身暖男送養志工，他今天表示，這個月很高興可以到新北市瑞芳動物之家擔任一日志工，非常鼓勵大家前往全台各地收容所服務，也希望民眾愛護動物並支持動保團體，響應領養代替購買、愛牠不要拋棄牠，不管是個人或親子活動，可以到動物收容所一起陪伴動物，也希望大家大力贊助購買今年動保團體發行的筆記本。

TSPCA執行長姜怡如指出，羽球國手戴資穎則是到高雄市燕巢動物保護關愛園區參訪，與所內犬貓合照，製作成動物保護2021筆記本，內容還有中意動保資訊，筆記本今天也在TSPCA官網開始義賣，所得全數將捐作推廣動保工作。

姜怡如表示，全台共有32處公立收容所，最大收容量為7664隻犬隻，但是統計到本月11日為止，在養量已經達7092隻，收容率超過92%，因此希望大家選擇到收容所領養犬貓，舒緩收容量，所以要提升收容動物福祉，提升犬貓領養率，以及遊蕩犬貓的源頭管理。

姜怡如指出，所內動物是否有時間可以出去散步，仰賴志工協助，所以希望號召更多志工協助收容所的動物，TSPCA從2016年底開始，帶領志工團隊進駐瑞芳動物之家，每週末服務1次，全台還需要更多志工加入，以公私協力方式促進所內動物福利。

許淑華表示，她與TSPCA在動保議題合作多年，這次也希望鼓勵大家把愛與飼主責任觀念傳出去，也邀請大家購買筆記本做公益、做愛心，讓更多動物找到溫暖的家。

台灣防止虐待動物協會（TSPCA）今天舉行記者會發布宣導影片和宣布義賣筆記本開賣。（記者簡惠茹攝）

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