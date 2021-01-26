為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    賴清德化身一日收容所志工 籲領養代替購買

    台灣防止虐待動物協會（TSPCA）和台北市議員許淑華（右）共同邀請副總統賴清德（左）拍攝一日收容所志工影片，響應領養代替購買。（記者簡惠茹攝）

    台灣防止虐待動物協會（TSPCA）和台北市議員許淑華（右）共同邀請副總統賴清德（左）拍攝一日收容所志工影片，響應領養代替購買。（記者簡惠茹攝）

    2021/01/26 11:56

    〔記者簡惠茹／台北報導〕副總統賴清德化身暖男拍攝「一日收容所志工」動保宣導影片，呼籲領養代替購買、領養不棄養，並鼓勵大家購買動保團體義賣的動物保護2021筆記本，響應做公益。

    台灣防止虐待動物協會（TSPCA）和台北市議員許淑華共同邀請副總統賴清德、台灣羽球球后戴資穎、快艇衝浪金牌國手陳美彤、FEI國際馬術總會副會長黃啟芳齊力挺動保，親自示範擔任收容所志工，拍攝影片呼籲國人飼養寵物時「領養代替購買」，從源頭減少流浪動物，舒緩收容壓力，影片今天正式發布，協會也製作筆記本義賣，所得將全數捐贈推廣動保工作。

    賴清德在影片中化身暖男送養志工，他今天表示，這個月很高興可以到新北市瑞芳動物之家擔任一日志工，非常鼓勵大家前往全台各地收容所服務，也希望民眾愛護動物並支持動保團體，響應領養代替購買、愛牠不要拋棄牠，不管是個人或親子活動，可以到動物收容所一起陪伴動物，也希望大家大力贊助購買今年動保團體發行的筆記本。

    TSPCA執行長姜怡如指出，羽球國手戴資穎則是到高雄市燕巢動物保護關愛園區參訪，與所內犬貓合照，製作成動物保護2021筆記本，內容還有中意動保資訊，筆記本今天也在TSPCA官網開始義賣，所得全數將捐作推廣動保工作。

    姜怡如表示，全台共有32處公立收容所，最大收容量為7664隻犬隻，但是統計到本月11日為止，在養量已經達7092隻，收容率超過92%，因此希望大家選擇到收容所領養犬貓，舒緩收容量，所以要提升收容動物福祉，提升犬貓領養率，以及遊蕩犬貓的源頭管理。

    姜怡如指出，所內動物是否有時間可以出去散步，仰賴志工協助，所以希望號召更多志工協助收容所的動物，TSPCA從2016年底開始，帶領志工團隊進駐瑞芳動物之家，每週末服務1次，全台還需要更多志工加入，以公私協力方式促進所內動物福利。

    許淑華表示，她與TSPCA在動保議題合作多年，這次也希望鼓勵大家把愛與飼主責任觀念傳出去，也邀請大家購買筆記本做公益、做愛心，讓更多動物找到溫暖的家。

    台灣防止虐待動物協會（TSPCA）今天舉行記者會發布宣導影片和宣布義賣筆記本開賣。（記者簡惠茹攝）

    台灣防止虐待動物協會（TSPCA）今天舉行記者會發布宣導影片和宣布義賣筆記本開賣。（記者簡惠茹攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    學測帶蜜袋鼯挨轟 好友喊冤：到現在還自責、絕非死屁孩
    2021/01/26 07:43

    學測帶蜜袋鼯挨轟 好友喊冤：到現在還自責、絕非死屁孩
    賴清德到金山八煙 陪百歲長者包水餃圍爐
    2021/01/25 13:21

    賴清德到金山八煙 陪百歲長者包水餃圍爐

    推動客運巴士2030年全面電動化
    桃園醫院擴大居家檢疫 賴清德：高規格防疫請國人支持
    2021/01/25 12:27

    桃園醫院擴大居家檢疫 賴清德：高規格防疫請國人支持
    澳洲新法：飼主超過24小時未遛狗 最高可罰8.4萬
    2019/09/27 21:43

    澳洲新法：飼主超過24小時未遛狗 最高可罰8.4萬
    飼主工時過長 寵物也得「都市病」超焦慮
    2018/01/10 12:21

    飼主工時過長 寵物也得「都市病」超焦慮
    北韓動物園出現「狗展館」 金正恩還捐貴賓狗展出
    2016/08/25 08:00

    北韓動物園出現「狗展館」 金正恩還捐貴賓狗展出
    「寧為太平犬，莫作亂世人」 祭小白文諷味濃
    2016/06/28 23:38

    「寧為太平犬，莫作亂世人」 祭小白文諷味濃
    臺北市今日熱門
    台灣自費篩檢很貴？ 醫嘆：醫事人員承擔多少死亡風險
    2021/01/19 13:48

    台灣自費篩檢很貴？ 醫嘆：醫事人員承擔多少死亡風險

    誰來作客》「街訪之母」孫女分享幕後秘辛 最ㄎㄧㄤ經驗是？
    2021/01/19 18:00

    誰來作客》「街訪之母」孫女分享幕後秘辛 最ㄎㄧㄤ經驗是？ 影片

    武漢肺炎》疫情升溫 北市聯合醫院明起全院門禁管制
    2021/01/19 13:10

    武漢肺炎》疫情升溫 北市聯合醫院明起全院門禁管制

    癌藥含異物 台灣東洋：本週回收完畢
    2021/01/19 13:19

    癌藥含異物 台灣東洋：本週回收完畢

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播