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    首頁　>　臺北市

    今西半部空品差 環保署：晚間竹苗以北擴散條件好轉

    雲嘉南地區、彰化（大城）、橋頭地區、金門地區 空品達紅色警示等級，中部、高屏地區、中壢地區則為橘色提醒等級。（取自環保署空氣品質監測網）

    雲嘉南地區、彰化（大城）、橋頭地區、金門地區 空品達紅色警示等級，中部、高屏地區、中壢地區則為橘色提醒等級。（取自環保署空氣品質監測網）

    2021/01/26 11:07

    〔記者羅綺／台北報導〕環保署表示，今日環境風速偏弱，西半部地區擴散條件較差，污染物易累積於近地表，須到晚間東北季風增強，竹苗以北地區，擴散條件才會逐漸好轉。

    根據最新空品監測結果，花東空品區為「良好」等級，北部、竹苗、宜蘭空品區及澎湖、馬祖地區為「普通」等級；中部、高屏空品區及金門地區為「橘色提醒」等級；雲嘉南空品區為「紅色警示」等級。

    環保署指出，今日白天東北季風偏弱，西半部擴散條件較差，且清晨至上午水平及垂直擴散條件不佳，污染物易累積於近地表；晚起東北季風增強，竹苗以北地區位在迎風面，擴散條件將逐漸好轉。

    環保署預報，明日東北季風稍增強，南部地區仍須留意污染累積；28日至29日大陸冷氣團影響，可能挾帶微量境外污染物影響台灣，其影響程度須視上游累積情形及降雨強度而有所變化；30、31日大陸冷氣團減弱，環境風場轉為偏東風，西半部地區位於背風側，易有污染物累積。

    環保署提醒民眾，空氣品質受氣象條件影響大，仍有較大不確定性，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者應注意防範，建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩強化自身防護，並隨時留意空氣品質資訊。

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