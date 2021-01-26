擅取友人「三宅一生」登山包 藝人張魁長子遭判賠

藝人張魁（見圖）的長子張覺引被控未經同意擅取友人的「三宅一生」登山包等物，遭判賠72萬餘元。（資料照）

2021/01/26 11:04

〔記者溫于德／台北報導〕藝人張魁的長子張覺引遭涂姓男友人指控，趁2人喝咖啡他突然被押走後，張覺引向店家謊稱桌上「三宅一生」登山包是自己的並取走，提告索賠72萬餘元；但張覺引說自己是被誣陷。台北地院審結，認定涂提告有理由，照價判賠。可上訴。

涂主張，張覺引2018年7月1日與他前往北市信義區咖啡店相談時，忽然有不明人士衝入咖啡店毆打他後並押走，他隨身攜帶並遺留在場的「三宅一生」登山包與電子煙主機，則被咖啡店老闆發現後代為保管。

豈料，張覺引隔日凌晨3時許，返回店內向老闆佯稱自己是背包所有人，順利取得背包，直到涂男被警方救出後尋包無著，經由警方代為探詢老闆後，才得知張覺引冒領，因此向張覺引提告索賠。

據悉，涂男請求項目包括，價值2萬餘元的登山包、5千餘元的APPLE藍芽耳機1副、4萬餘元的基砮表1支、40萬元的勞力士迪通拿手表1支、現金25萬元等共72萬餘元；其餘如SONY手機、BV牌拉鍊長夾、信用卡等則不請求。

未出庭的張覺引透過書狀強調自己被涂誣陷。

北院依據證人證詞等證據認為，張覺引當下買單時，未向老闆表示要將「三宅一生」登山包放在咖啡店委由老闆代管，或稍後要來取走等意思，此外，張覺引隔日致電給老闆時，以緊張語氣要求老闆將店內監視器錄影刪除，有違常理。

且若「三宅一生」登山包真為張覺引所有，為何在警方要求張覺引到警局協助調查，有充分時間可以整理隨身物品時，卻對「三宅一生」登山包視若無睹？故認定張覺引未經同意取走涂的「三宅一生」登山包，照價判賠72萬餘元。

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