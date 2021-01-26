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    首頁　>　臺北市

    馬稱「中央下令」和平醫院封院 游錫堃駁：講話要憑良心

    對於前總統馬英九認為，2003年和平醫院封院事件是「中央下令」，當時是行政院長的立法院長游錫堃呼籲馬「講話要憑良心」。（記者林良昇攝）

    對於前總統馬英九認為，2003年和平醫院封院事件是「中央下令」，當時是行政院長的立法院長游錫堃呼籲馬「講話要憑良心」。（記者林良昇攝）

    2021/01/26 10:25

    〔記者林良昇／台北報導〕前台北市衛生局長邱淑媞因部立桃園醫院院內感染事件批評指揮中心，引起藍綠針對2003年SARS疫情和平醫院封院事件論戰，時任台北市長的前總統馬英九昨稱和平醫院封院是「中央下令，地方執行」，當時為行政院長的立法院長游錫堃今在立院受訪時反駁，指馬當時要封院前，沒有跟他報告，中央是做後續的危機處理，呼籲馬講話要憑良心。

    對於馬英九稱SARS期間和平醫院封院事件是「中央下令，地方執行」，游錫堃今出席立院朝野協商前受訪時表示，台北市和平醫院要封院前，馬英九並沒有跟他報告，「我完全不知道」。

    游錫堃說，馬英九當年事前根本沒有跟他報告，等到要封院後，中央才要做危機處理，在第二天馬上就召見馬，那時候還為了保護馬，約到官邸秘密與馬了解，並向馬說若有很多事情要中央支援「我全部答應」，但中央要求在和平醫院看過病的病患全部都要整理出來讓中央追蹤，結果北市府完全沒有做到。

    游錫堃表示，當時他馬上要求國防部把松山醫院提供出來作為SARS的專屬醫院，也幫忙和平醫院很多的病患送到松山專屬醫院幫忙解決問題，並成立中央的抗疫緊急應變中心，由他擔任召集人，當時中央就是這樣處理。

    游錫堃呼籲，馬前總統講話要憑良心，不要動不動就批評別人，把責任都推給中央。誰代表中央？不是總統就是行政院長，馬當時都有來行政院開會，「為什麼和平醫院要封院之前不必報告？」

    游錫堃受訪完後還回頭說，他原本不想講，SARS的事情他從來沒有批評過馬英九。

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