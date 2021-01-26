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    首頁　>　臺北市

    大眾運輸防疫加嚴？ 林佳龍：明日開應變會議討論

    交通部長林佳龍表示，大眾運輸防疫措施已經有請交通部同仁提出加嚴方案，不過何時決定與宣佈，將在明天召開應變會議後，並與中央流行疫情指揮中心報告後，再採取一致行動。（記者羅沛德攝）

    交通部長林佳龍表示，大眾運輸防疫措施已經有請交通部同仁提出加嚴方案，不過何時決定與宣佈，將在明天召開應變會議後，並與中央流行疫情指揮中心報告後，再採取一致行動。（記者羅沛德攝）

    2021/01/26 10:25

    〔記者鄭瑋奇／台北報導〕隨著國內疫情逐漸嚴峻，外界都很關心大眾運輸相關防疫措施是否加嚴，交通部長林佳龍表示，有關疫情變化，大眾運輸防疫措施已經有請交通部同仁提出加嚴方案，特別是大家關心的雙鐵與國道客運限制飲食與實施全面對號座等，這些都有具體規畫方案，不過何時決定與宣佈，將在明天召開應變會議後，並與中央流行疫情指揮中心報告後，再採取一致行動，避免沒必要的恐慌與乘客資訊錯誤。

    林佳龍表示，在正式推動大眾運輸加嚴方案前，也會加強落實進出大眾運輸相關防疫措施，包含強制戴口罩、量體溫、提供消毒用酒精、增加清潔頻率等。

    媒體詢問現在許多原要赴桃園地區旅遊的民眾，都有出現退訂潮，林佳龍表示，政府是一體、防疫也不分區域，這個情況下要依揮中心對疫情判斷與防疫措施，大家都能冷靜並落實，關於桃園對於觀光旅遊業影響，他要再次強調挺桃園就是挺台灣，沒有人是局外人，只要落實防疫措施台灣還是非常安全，不用標籤化特定地區與對象，也不要過度恐慌。至於對觀光旅遊業的衝擊，他也請觀光旅遊業可以諒解國人，也請國人不用過度反應，在落實防疫新生活基礎下，大家還是能夠正常生活。

    林佳龍表示，現在也在嚴加落實防疫邊境、守護國門措施，包含在疫情較高峰階段，對入境旅客已要求航空公司落實請旅客提供核酸檢測證明外，也一定要有很明確防疫旅館或能一人一戶居家檢疫證明等，有違反一定會重罰，確保春節大量疏運時，能夠落實防疫措施，為國人守好邊境。

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