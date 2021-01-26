總預算統刪255億衝擊文宣費被砍20％ 政院各部會將撙節因應

針對今年度中央政府總預算統刪衝擊文宣費被砍，行政院秘書長李孟諺表示，將請各部會將撙節支出因應。（資料照）

2021/01/26 09:37

〔記者李欣芳／台北報導〕立法院本週即將處理今年度中央政府總預算案，立法院長游錫堃經日前召集朝野黨團協商達成共識，今年度總預算擬統刪255億元，各機關政令宣導費統刪20%，行政院秘書長李孟諺接受本報訪問表示，總預算擬統刪255億元，這個刪減幅度行政院可以接受，至於各機關政令宣導費統刪20%，未來對行政院各部會的對外宣傳一定會有衝擊，將請各部會撙節支出因應。

李孟諺強調，錢要花在刀口上，盼未來各部會每筆經費的支出都能發揮最大的效益。

行政院向立法院提出110年度中央政府總預算案，歲入編列2兆450億元，較109年度2兆1070億元，減少620億元，約減2.9%；歲出編列2兆1615億元，較109年度2兆776億元，增加839億元，約增4%。

今年度中央政府總預算案經日前朝野協商，依循往例做法，朝野黨團對通案刪減達成共識，包括通案減列委辦費5%、政令宣導費20%、軍事裝備及設施3%等，今年度總預算擬統刪255億元。

據了解，各部會相關主管近來密集前往立法院與立委們溝通，尋求對預算案的支持。

李孟諺表示，對於朝野協商結果，中央部會等機關的政令宣導費擬統刪20%，對政院各部會的對外宣傳一定會有所衝擊，為了讓中央政府總預算案能儘速順利過過，同時基於行政院與立法院的和諧，政院尊重朝野協商的結果，將請各部會撙節支出因應。

李孟諺說，朝野協商結果今年總預算擬統刪255億元，相較於去年度的預算，約多刪9億元，這個幅度行政院可以接受。

國民黨立委不滿行政發言人室臉書小編在立法院被直擊製作梗圖，藉此攻擊在野黨，抨擊政院違反「行政中立法」，提案刪除政院新傳處新聞傳播業務等經費，不過，李孟諺說，行政院並未違反行政中立，政府的政策有時候需要以圖示讓外界更容易了解，且過去製作的梗圖都有公布在相關網站上，這是立委有所誤解。

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