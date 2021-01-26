為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    總預算統刪255億衝擊文宣費被砍20％ 政院各部會將撙節因應

    針對今年度中央政府總預算統刪衝擊文宣費被砍，行政院秘書長李孟諺表示，將請各部會將撙節支出因應。（資料照）　

    針對今年度中央政府總預算統刪衝擊文宣費被砍，行政院秘書長李孟諺表示，將請各部會將撙節支出因應。（資料照）　

    2021/01/26 09:37

    〔記者李欣芳／台北報導〕立法院本週即將處理今年度中央政府總預算案，立法院長游錫堃經日前召集朝野黨團協商達成共識，今年度總預算擬統刪255億元，各機關政令宣導費統刪20%，行政院秘書長李孟諺接受本報訪問表示，總預算擬統刪255億元，這個刪減幅度行政院可以接受，至於各機關政令宣導費統刪20%，未來對行政院各部會的對外宣傳一定會有衝擊，將請各部會撙節支出因應。

    李孟諺強調，錢要花在刀口上，盼未來各部會每筆經費的支出都能發揮最大的效益。

    行政院向立法院提出110年度中央政府總預算案，歲入編列2兆450億元，較109年度2兆1070億元，減少620億元，約減2.9%；歲出編列2兆1615億元，較109年度2兆776億元，增加839億元，約增4%。

    今年度中央政府總預算案經日前朝野協商，依循往例做法，朝野黨團對通案刪減達成共識，包括通案減列委辦費5%、政令宣導費20%、軍事裝備及設施3%等，今年度總預算擬統刪255億元。

    據了解，各部會相關主管近來密集前往立法院與立委們溝通，尋求對預算案的支持。

    李孟諺表示，對於朝野協商結果，中央部會等機關的政令宣導費擬統刪20%，對政院各部會的對外宣傳一定會有所衝擊，為了讓中央政府總預算案能儘速順利過過，同時基於行政院與立法院的和諧，政院尊重朝野協商的結果，將請各部會撙節支出因應。

    李孟諺說，朝野協商結果今年總預算擬統刪255億元，相較於去年度的預算，約多刪9億元，這個幅度行政院可以接受。

    國民黨立委不滿行政發言人室臉書小編在立法院被直擊製作梗圖，藉此攻擊在野黨，抨擊政院違反「行政中立法」，提案刪除政院新傳處新聞傳播業務等經費，不過，李孟諺說，行政院並未違反行政中立，政府的政策有時候需要以圖示讓外界更容易了解，且過去製作的梗圖都有公布在相關網站上，這是立委有所誤解。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    綠委刪預算提案掛零 朝野互轟
    2021/01/26 05:30

    綠委刪預算提案掛零 朝野互轟
    總預算協商 數位身分證8.6億預算刪除6億
    2021/01/26 05:30

    總預算協商 數位身分證8.6億預算刪除6億

    鄰北市而居 二重純住親民首選在這
    藍營：綠委預算刪減數掛零 還怪藍委監督？
    2021/01/25 11:15

    藍營：綠委預算刪減數掛零 還怪藍委監督？
    總預算案 藍祭案海攻勢 大玩複製貼上
    2021/01/25 05:30

    總預算案 藍祭案海攻勢 大玩複製貼上
    臺北市今日熱門
    大學學費喊漲 陳振貴：政府應補助大學生學雜費
    2021/01/19 10:14

    大學學費喊漲 陳振貴：政府應補助大學生學雜費

    台灣自費篩檢很貴？ 醫嘆：醫事人員承擔多少死亡風險
    2021/01/19 13:48

    台灣自費篩檢很貴？ 醫嘆：醫事人員承擔多少死亡風險

    前瞻三期預算三讀通過 在野黨質疑154億5Ｇ補助圖利財團
    2021/01/19 11:17

    前瞻三期預算三讀通過 在野黨質疑154億5Ｇ補助圖利財團

    3歲男童摔成植物人血跡噴2公尺高 無照保母更審仍判2年
    2021/01/19 11:26

    3歲男童摔成植物人血跡噴2公尺高 無照保母更審仍判2年

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播