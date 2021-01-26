自由開麥拉》棒球不夠他忙！周思齊自曝「斜槓」秘訣

2021/01/26 11:00

〔記者黃杏雅／台北報導〕「常有人說我跨界、斜槓，我覺得不是斜槓也不是跨界，而是說我的眼界在另外一個地方，我用另一種角度看見棒球。」這段話，是職棒選手周思齊針對外界提問的回答，也是對肩負多重角色的自己，所下的最佳註解。

征戰紅土多年的周思齊，除了中信兄弟外野手這個角色，今年開始還兼任助理教練協助球團培育新秀成長。不過除了上述頭銜，他同時是師大台史所研究生，以及中華職棒第一位設立獎學金的球員。球迷常打趣說，周思齊是中職「最斜槓」的選手！對這樣的說法他解釋，報考台史所除了本身喜歡研究歷史，也是為了找出台灣棒球的根源，而成立「球芽基金」，則是想回饋基層灌溉出更多小小幼苗。

採訪時記者好奇詢問，身為職棒選手，訓練已經佔據了大部分的時間，怎麼有辦法兼顧這麼多事情？他笑說，清晨五、六點起床練球，只要做到早睡早起，就有更多餘力去完成其他事情。雖然思齊講得輕鬆寫意，但這段話的背後，其實蘊藏著為了棒球所付出的努力與決心。非歷史相關科系出身的他，在撰寫論文時曾面臨不小的困難，因為不懂得使用搜尋工具，再加上台灣史料保存得不夠完整，因此除了不時請教同學與教授，他也隨著學者腳步進行田野調查。談到論文專題時他表示，目前最大的心願，就是和他人攜手一同將「能高團」的史料建立好。

除了建構台灣棒壇歷史，周思齊的另外一大重心就屬「球芽基金」了，成立七年的協會贊助過不少小將，2020年以第一指名加入樂天桃猿的馬傑森，是當年第一批被贊助的選手之一。周思齊表示，設立獎學金除了能鼓勵選手追求目標，更重要的是在努力的過程中學會堅持；此外，他也想改變過去三級棒球「重視球隊成績、忽略選手學習」的情況。「我們一直在養成棒球選手，卻沒有去思考這個過程會淘汰多少人。因為選手的淘汰率很高，淘汰的這些往後是不是會變成社會的負擔？」。因為觀察到這樣的現象，所以思齊認為，球芽基金的目的是期盼小朋友能努力學習，至於有沒有成為職業選手，則不是協會的主要宗旨。這樣的想法，也感染了培育過的選手，第一屆特別獎得主黃子芸，除了是交大學生更是網球校隊一員，她認為，成為職業球員的路上有非常多的競爭者，如果一心只想著打球、放棄學業，那未來的路就會非常艱辛。

採訪的最後，記者問周思齊為何選擇做這麼多困難的事，未來的目標是什麼？他不改幽默本色的說，曾在報導中看到劉德華名言：「學的要教人，賺的要給人」，因為自己有著「中職劉德華」的稱號，所以也有一樣的座右銘，在團隊忍不住笑出來時，他才又補充，求學階段師長不斷教導他要回饋社會，也因為喜歡棒球，所以付出全部心力，希望讓這個環境越來越好。

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