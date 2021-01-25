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    電車實境秀？「SWAG」成人片場景激似車廂 台北捷運：強烈譴責

    情色平台業者「SWAG」今在臉書貼出一張照片，圖中一位穿著清涼的長髮正妹坐在列車車廂內的前藍色椅子上，露出白皙雙腿。（圖擷取自SWAG臉書）

    情色平台業者「SWAG」今在臉書貼出一張照片，圖中一位穿著清涼的長髮正妹坐在列車車廂內的前藍色椅子上，露出白皙雙腿。（圖擷取自SWAG臉書）

    2021/01/25 21:34

    〔記者蔡思培／台北報導〕某情色平台業者最近推出「捷運系列」影片，畫面中背景激似台北捷運車廂，就連椅子顏色、欄杆、把手都與捷運都超逼真還原，引來熱議。不過台北捷運發聲明表示，業者是以擬真場景拍攝，並非在北捷場站實地進行。

    情色平台業者「SWAG」今在臉書貼出一張照片，圖中一位穿著清涼的長髮正妹坐在列車車廂內的前藍色椅子上，露出白皙雙腿，發文還提到「通勤時間太久，憋到受不了啦！愛子遲到，男友要求在捷運上摸給別人看」。

    其實昨天也有網友在批踢踢發文，貼出另一張情色影片，其背景也激似台北捷運車廂，女子臉上露出愉悅表情、更將雙手緊抓欄杆，女子後方還有一位男子將雙手放在女子臀部。

    許多網友看影像都熱議，「捷運車廂直接變砲房，到底後台多硬才能借到捷運拍A片？」、「要射惹~快來接cc」但也有人留言，「不可能借捷運啦，監視器一堆」、「SWAG看了一下片段，感覺是搭景拉，博愛座的圖還變打炮圖」。

    台北捷運今晚也發聲明澄清，業者是以擬真場景拍攝，並非在北捷場站實地進行。北捷強烈譴責業者用仿捷運場站、車廂擬真布景，拍攝不雅情色影、照片，並企圖以此宣傳手法誤導民眾吸引會員，請社會大眾切勿上當信以為真。

    北捷也提醒，現在捷運有規劃夜間安心候車區、設置廁所求助鈴、實施反偷拍偵測及提供計程車叫車資訊等。旅客若有需要，在列車上可透過通話器，或告知車站服務人員，將儘速前往或通報捷運警察處理。

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