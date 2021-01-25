他也秀公文！涂醒哲解釋SARS和平封院始末：邱淑媞別想甩鍋

涂醒哲（見圖）解釋當初和平醫院封院的始末，要邱淑媞別想甩鍋。（資料照）

2021/01/25 21:30

〔即時新聞／綜合報導〕2003年做出和平醫院封院決策，導致多名醫療人員喪生的前台北市衛生局長邱淑媞近日批評指揮中心防疫措施，更貼出公文試圖將和平醫院封院的責任都推給中央。對此，SARS疫情爆發時的行政院衛生署長涂醒哲今（25）日在臉書上發文，解釋當初和平醫院封院的始末，嗆聲邱淑媞別想甩鍋。

涂醒哲認為，當初和平醫院會封院是因為台北市政府不想照顧SARS病患，所以用肺結核病人去填滿病房，接著用「沒有病床」為理由，將疑似感染的病人轉到其他醫院，但此舉反而掉以輕心，導致有些非典型症狀的患者沒有轉出，讓院內爆發醫護感染。

涂醒哲說道，他當時指示34家署立醫院的院長做好警戒，絕不可推病人及隱匿疫情，以免疫情擴大，所以沒有一家醫院爆發院內感染，但當時北市政府沒有做到「不推病人」的防疫基本原則，導致疫情擴散，而主要個案都來自和平醫院。

涂醒哲解釋，封院的決定是時任台北市長馬英九和同仁討論後，認為封院可以減少擴散，馬英九接受媒體訪問時親口表示，自己召集了邱淑媞及前和平醫院院長吳康文，作出了管制人員出入的決定，也指派副市長及邱淑媞去行政院開會。涂也說，「專家學者接受台北市政府的決定，也做出台北市衞生局接管，中央全力協助的結論，這是亡羊補牢的負責任做法。」

涂醒哲貼出公文照片提到，這個公文是行政院衞生署依行政慣例，發給台北市衞生局、台北市政府、和平醫院及疾病管制局，上頭清楚要求北市衛生局要成立「接管小組」進駐和平醫院，須管制人員出入、分區使用管理，專家也建議要做好院內醫護分開檢疫的防疫措施；涂醒哲更親自致電邱淑媞，請邱要找市長及副市長協助找到安置同仁的檢疫場所。

涂醒哲指出，封院雖有助防止疫情擴散，但配套措施執行能力太差，造成更大的院內感染，因為配套未做好，讓院內人員暴露在更危險的場所。他砲轟，「拿出衞生署的公文想要甩鍋更是離譜，公文寫得很淸楚，防疫細節及做法也在討論時由專家告知，若還有不懂的地方，也應隨時請教專家。」

涂醒哲也說，自己和前衛生局長葉金川都擔任過台北市衛生局長，知道台北市的公衛醫療量能，於是質疑「為什麼接管小組沒有即時依公文指示組成進駐？」也批評，「馬英九以陣前逃亡恐嚇同仁，更是匪夷所思，並未符合防疫理念。」

涂醒哲認為，以前的錯誤就當成這次防疫的養分，要國人相信指揮中心，「不要說三道四，也不要再自以為是，只有全國一致，不分彼此，政府快速專業做防疫，全民動員保健康，才有戰勝的希望。」

「涂醒哲 Dr.Twu」臉書專頁全文

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