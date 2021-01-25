聲援維權律師余文生 台灣民團連署致函中國要求回北京服刑

中國維權律師余文生因呼籲中共政治改革，遭中共當局以「尋釁、煽動」等罪名判刑4年，並被關押至今，無法探視。（翻攝自推特）

2021/01/25 20:24

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國維權律師余文生被關押至今已經3年，去年並因「煽動顛覆國家政權罪」判刑4年。台灣聲援中國人權律師網絡等團體今日對外表示，有數個國際及台灣律師團體、人權組織及法律學者，昨日已向中國政府包括司法部、江蘇司法廳和監獄局郵寄連署信函，要求讓余文生從徐州移送回居住地北京服刑。

法界聲援團體在信中指出，在人權保障上，除了基於監禁的事實而必要的法律限制以外，被剝奪自由者應保有其不可克減的人權以及所有其他人權和基本自由。

據了解，余文生被拘禁的徐州與其妻兒家室所在的北京，相距超過800公裡。余妻許艷每次從北京到徐州探望余文生，交通耗時，來回加上探訪行程動輒花上2天時間。由於余、許在徐州均無親友，余在獄中無法得到家庭和朋友群的支援。

再者，許艷並無收入，余文生被拘留後，她和家人只仗賴家中存款生活。每次探望丈夫，長途跋涉所費不虛，開支長期累積，為家庭平添不少壓力。若探視行程涉及法律程序，需要律師陪同，支出更是大幅上升。3年來官司纏繞，許艷面對巨大的壓力，目前亦是身心疲憊。

據了解，余文生臼齒脫落、長期牙痛，導致咀嚼和進食困難，有人指其右手在徐州拘留候審期間受傷，致無法控制地顫抖。余文生長期患有脊椎和腰部疼痛，據悉是在拘留期間，被要求長時以固定姿勢盤腿坐在地板引致。

聲援團體強調，連署呈文關切余文生的身心健康和家庭狀況，並援引聯合國大會決議《囚犯待遇最低限度標准規則》，説明要求移送余文生到北京的必要性。

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