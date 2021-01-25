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    騎電動車到冷水坑沒電！女子差點失溫被救 淚尋善心人

    1名女子22日被困在冷水坑差點失溫，所幸被善心人救出。（資料照）

    1名女子22日被困在冷水坑差點失溫，所幸被善心人救出。（資料照）

    2021/01/25 21:06

    〔即時新聞／綜合報導〕有女性民眾在臉書指出，本月22日與男友共乘1輛電動機車上陽明山，不料卻在冷水坑因沒電拋錨，至晚間山間氣溫降低，女子已瀕臨失溫邊緣，所幸此時有1輛白色轎車經過，將2人救出，女子PO文希望能尋到善心人。

    女子在臉書社團「爆廢公社」發文指出，與男友沒有騎電動車上山的經驗，在本月22日騎乘電動車登上陽明山，原本狀況良好，卻在行經冷水坑時電池沒電，當天又飄著濛濛細雨，山區入夜之後氣溫驟降，當時最後一班公車也已駛離，無法趕到最近的換電站，女子因此差點失溫。

    女子記得相當清楚，當晚7點53分，1對年輕夫妻開著白色轎車路過，車上還載著2隻狗，看見現場情況不對，當場伸出援手，將2人載離陽明山，女子因此獲救，她感激地寫說，如果能找到當晚的善心男女，「希望有機會可以請你們吃頓飯，表示感謝你們！」

    許多網友得知此事都感到相當溫馨，認為此事是社會上不可或缺的正能量，眾人紛紛留言指出，「平安無事最重要，他們伸出援手也只是不希望你們遇到危險而已」、「台灣最美的風景…還是人啊」，也有網友提醒，電動車在低溫環境，或是長時間爬坡，電池續航力可能不如平地表現，「騎電動車上山真的要小心」。

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