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    首頁　>　臺北市

    保母壓死男嬰托嬰負責人否認犯罪 母哭喊：你們對我下跪都不夠

    「叡叡」父母（左一、左二）認為應嚴懲托嬰中心負責人黃祥官、同班保母蘇昭伶、主任徐育質。（記者溫于德攝）

    「叡叡」父母（左一、左二）認為應嚴懲托嬰中心負責人黃祥官、同班保母蘇昭伶、主任徐育質。（記者溫于德攝）

    2021/01/25 19:36

    〔記者溫于德／台北報導〕時任北市「我們的內湖托嬰中心」保母廖筱萍，為促男嬰「叡叡」睡覺，把近90公斤身體重壓叡叡長達19分鐘，導致窒息死亡；廖被依過失致死判刑3年6月，可上訴。至於中心負責人黃祥官、同班保母蘇昭伶、主任徐育質也被認定應對「叡叡」之死負責，另案被依修法前業務過失致死罪嫌起訴；士林地院今天首度開庭，3人均否認犯罪，「叡叡」母親見狀哭喊「有什麼臉否認，你們對我下跪都不夠！」

    黃祥官今在律師陪同下到庭並否認指控，獨自到庭的蘇昭伶同樣否認犯罪；只有徐育質承認自己沒做好，但起訴內容不符事實。

    「叡叡」父親對此表達失望，認為3位被告明明有責任卻否認犯罪，盼士院給予公道重判。「叡叡」母親激動表示，全案經社會局追查後，該托嬰中心有6間分所具有問題，「難道黃祥官不知道？徐育質不知道有人長期壓住兒子？蘇昭伶在旁冷眼，有什麼臉否認」；「叡叡」母親聲嘶力竭哭喊「你們對我下跪都不夠！」

    「叡叡」父母委任律師則希望變更起訴法條，改以最重可判死刑的殺人罪論處；律師說，黃祥官利用妻子李文珍醫師對外宣稱是北市唯一兒科醫師群經營的托嬰中心，卻未善盡責任監督，且黃還當庭糾正筆錄錯字，難道沒時間去想「叡叡」家屬心理的痛？

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    同班保母蘇昭伶庭後未受訪離開。（記者溫于德攝）

    同班保母蘇昭伶庭後未受訪離開。（記者溫于德攝）

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