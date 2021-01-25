數位身分證8.6億預算 朝野協商刪6億

法院朝野黨團今日協商繼續研商「110年度中央政府總預算案」相關事宜，立法院長游錫堃會前受訪。（記者叢昌瑾攝）

2021/01/25 19:10

〔記者謝君臨／台北報導〕考量武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）衝擊、資安疑慮等因素，行政院長蘇貞昌日前拍板暫緩數位身分證（New eID）發行計畫；立法院長游錫堃今召集朝野黨團協商「110年度中央政府總預算案」，針對數位身分證部分，內政部原編列8億6796萬餘元預算，經討論，朝野決議刪除6億元預算，其餘經費則做為相關計畫收尾等支應。

立院臨時會進入最後一週，將處理歲出金額達2兆1615億餘元的今年度總預算案，朝野立委22日協商時，已初步達成統刪255億元的共識，本週則針對八大委員會下的部會相關預算進行密集協商，最晚預計於29日完成三讀程序。

由於各黨團所提出待協商提案多達3662案，其中又以國民黨團及國民黨立委提出2855案最多；民進黨團總召柯建銘於協商時表示，對於國民黨立委賴士葆希望28日就表決「樂觀其成」，但這樣只剩3天協商，平均一天要處理1000多案；賴士葆則強調，主要是立場要講清楚。

經討論，最終確立朝野協商的「3、3、2」原則，意即今日處理內政、外交及國防、經濟委員會提案，26日處理財政、教育及文化、交通委員會預算，27日處理司法及法制、社會福利及衛生環境委員會預算。

就內政委員會預算，朝野花費較長時間討論的，是編列8億6796萬餘元的數位身分證換發計畫；由於蘇揆日前已拍板計畫暫緩，內政部就專法設立也無明確時間表，國民黨團及多位國民黨立委均提案該預算全數減列，而民眾黨團、時代力量黨團也有相關提案，經討論，朝野最終決議刪除6億元預算。

此外，由於該計畫已暫緩，內政部長徐國勇也提醒，例行補發、製證，這個有稅入，須一併刪除，最終游錫堃也裁示這部分的歲入預算隨之調整。目前朝野協商仍在進行中，據柯建銘昨日表示，最壞的打算就是協商到晚上12點。

立法院長游錫堃今召集朝野黨團協商「110年度中央政府總預算案」。（記者謝君臨翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法