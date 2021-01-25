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    首頁　>　臺北市

    微軟前經理涉勾結「外鬼」削1.2億交保 北檢不服將抗告

    北院台灣微軟公司前經理張銘芳80萬元交保，並限制出境、出海，北檢不服將提抗告。（資料照）

    北院台灣微軟公司前經理張銘芳80萬元交保，並限制出境、出海，北檢不服將提抗告。（資料照）

    2021/01/25 18:25

    〔記者陳慰慈／台北報導〕台灣微軟公司前經理張銘芳涉嫌勾結經銷商、代理商以假標單向微軟申請政府專案折扣價，以優惠價買到軟體再轉賣獲利，價差高達1.2億元，張賺得業績獎金380萬餘元，台北地檢署22日依涉犯詐欺、背信等罪聲押禁見張男，台北地院23日召開羈押庭，認定張男犯嫌重大、但無羈押必要，諭知80萬交保，並限制出境、出海，北檢不服裁定將提抗告。

    檢調獲報，針對政府機關的電腦軟體採購案，微軟有給予特殊折扣，2016年、2017年間，時任台灣微軟經理的張銘芳，與時任展碁國際股份有限公司企劃經理鄭珮雯的代理商，以及時任精誠軟體股份有限公司業務代表翁沛詠、中菲電腦股份有限公司業務經理莊至傑、大同世界科技股份有限公司協理楊天助的經銷商等人勾結。

    檢調調查，經銷商與代理商聲稱郵局等公部門有相關電腦軟體採購案，製作30多筆假報價單，張男再向微軟詐稱，標案有競爭對手，使友好的經銷商與代理商取得折扣優惠。經銷商與代理商再以將低價取得軟體，以非折扣價流入市面；或因低價具競爭優勢搶得公部門標案，張因此賺得業績獎金380萬餘元，經銷商、代理商則賺取價差1億2千萬餘元。

    台北地檢署檢察官洪敏超22日指揮調查局台北市調處，兵分12路搜索張、翁、莊、楊、鄭等5人住處及辦公室，並約談5人等案，以釐清案情，23日凌晨訊後將張聲押禁見，翁、鄭各以30萬元交保，楊20萬元交保，莊15萬元交保。

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