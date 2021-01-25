綠營緊盯藍營動員反萊豬公投 林錫耀︰慎防行政不中立

民進黨秘書長林錫耀今則在內部會議指示，地方黨部及黨公職要密切緊盯各縣市藍營動員情形，尤其在非綠營執政縣市，注意是否出現行政不中立之情事。（資料照）

2021/01/25 18:57

〔記者楊淳卉／台北報導〕國民黨發動「反萊豬」公投啟動第二階段連署，民進黨方面研判，政黨有其基本盤，國民黨無論在2月底或3月初達成連署目標並不困難，民進黨秘書長林錫耀今則在內部會議指示，地方黨部及黨公職要密切緊盯各縣市藍營動員情形，尤其在非綠營執政縣市，注意是否出現行政不中立之情事。

國民黨主席江啟臣日前宣布領軍將巡迴全台22縣市搜集公投連署，民進黨人士指出，每個政黨都有其基本盤，包括藍營執政縣市、國民黨地方黨部及其支持群眾，無論在2月底或3月應該可以達成連署。

黨內人士指出，民進黨除了掌握藍營動員情形，也密切掌握公投連署過程，國民黨內部權力消長與佈局。其中，國民黨「反萊豬」公投連署過程，牽動未來國民黨黨主席選舉發展，江啟臣是藉此蓄積支持能量。至於江的可能的競爭對手，包括國民黨前主席朱立倫等、及國民黨黃復興系統相關動態，民進黨會持續觀察。

該人士指出，國民黨在罷免案或是公投連署過程，屢屢操作「民進黨中央政府查水表」等假訊息，以新聞營造中央查水表，控訴執政黨獨裁，在防疫當頭做政治操作。然而這樣的指控不成立，何況國民黨執政縣市比民進黨更多。民進黨也提醒地方黨部與地方公職，要注意藍營執政縣市，是否出現違反行政中立、行政部門不當涉入公投連署等情形。

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