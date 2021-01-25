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    好天氣到明天！ 氣象局：週四強冷空氣來襲 中部以北下探10度

    週四大陸冷氣團南下，預報員官欣平指出，這波冷空氣強度逼近強烈大陸冷氣團，白天各地還不會感受到明顯降溫，台北高溫約19度，中南部則變化不大，但週四下半天起北台灣越晚越冷。（資料照）

    週四大陸冷氣團南下，預報員官欣平指出，這波冷空氣強度逼近強烈大陸冷氣團，白天各地還不會感受到明顯降溫，台北高溫約19度，中南部則變化不大，但週四下半天起北台灣越晚越冷。（資料照）

    2021/01/25 18:08

    〔記者蕭玗欣／台北報導〕中央氣象局預報員官欣平表示，明天天氣與今天類似，受到冷空氣減弱的影響，各地氣溫回升，大多是多雲到晴的好天氣，中南部高溫仍上看25度、26度，北台灣約23度、24度，感受舒適。

    氣象局預估，週二晚到週三有一股微弱東北季風增強，水氣多集中在大台北及東半部地區，有局部短暫雨發生機會，至於桃園以南地區天氣都不受影響。

    週四大陸冷氣團南下，預報員官欣平指出，這波冷空氣強度逼近強烈大陸冷氣團，白天各地還不會感受到明顯降溫，台北高溫約19度，中南部則變化不大，但週四下半天起北台灣越晚越冷；週五北台灣高溫約16度到18度，中南部高溫從25度下滑至23度、24度，感受還算舒適。

    氣象局預估，大陸冷氣團影響最劇烈的時候為週五晚到週六清晨，中部以北、東北部低溫下探10度到13度，南部為13度到15度；尤其竹苗、台中等空曠地區因為水氣轉乾，受輻射冷卻影響，感受最明顯。

    這波冷空氣預計持續到週六清晨，週六到下週一冷空氣減弱，各地逐日回暖，天氣會跟今明2天類似。天氣方面，各地水氣將越來越少，僅剩東半部有局部短暫，其他地區都轉為多雲到晴。

    另，氣象局也提醒，週二、週三受輻射冷卻影響，中南部及馬祖地區清晨容易出現低溫、局部霧影響能見度，請交通往返民眾留意最新航班資訊。

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