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    台北市「升級」空總舊址16棟古蹟 被質疑不敢講明「不義遺址」

    空總新大樓外觀。（圖：黃郁芬提供）

    空總新大樓外觀。（圖：黃郁芬提供）

    2021/01/25 18:17

    〔記者郭安家／台北報導〕空軍總司令部舊址位於台北市仁愛路豪宅社區「帝寶」旁、占地7萬平方公尺，現為「國家當代藝術中心」，區域內可開發範圍各方關注。區內原指定1棟市定古蹟、10棟歷史建物，台北市文化資產審議委員會今決議「升級」指定為16棟市定古蹟；反遭列席的文史工作者質疑，對該處白色恐怖時期不義遺址之考證不全，登錄理由也不敢以白紙黑字寫明是不義遺址。

    列席文資會的促進轉型正義委員會表示，國家人權博物館調查，空總之前軍法處、軍事法庭、監所，曾為白色恐怖時期空軍系統最高訊問、審理、拘禁空間，相對嚴重觸犯「二條六」、「二條七」的「為匪宣傳、散播謠言」等案便送於此判決；「空軍年鑑」記載1956年看守所僅能羈押100人左右，但時常200人以上，造成擁擠，但歷年實際關押人數無法統計。

    促轉會調查，空總原有4處看守所，「空軍年鑑」曾於1973年記載，監區未明確劃分，接見室設備過於簡陋，宜遷出台北市中心，但比對航空影像圖資，4棟建物改建為2棟具地下室之建物，因此當年看守所是否遷出空總，仍待釐清。

    促轉會表示，空總新大樓、軍務處、文電中心，具有高度轉型正義及歷史價值，具稀少性、不易再現，依據文化基本法第9條、促轉條例第2條「保存不義遺址」、第5條應保存或重建威權統治時期侵害人權事件發生地，並規劃歷史遺址。

    2015年空總登錄市定古蹟有舊辦公大樓（原台灣總督府工業研究所），登錄歷史建物包括，戰情大樓、防空洞（舊大樓前）、防空洞（建國南路）、大門官兵房、當值長官室、碉堡（仁愛路建國南路口）、碉堡（忠孝東路248巷口）、崗亭（仁愛路左側）、崗亭（仁愛路右側）、門內哨。

    不過今天文資會決議廢止上述10處歷建身分，「升級」指定文市定古蹟，另外，再加碼中正堂、美援大樓、通信處辦公室、文電中心、軍務處等共16指定為古蹟；未指定促轉會所主張的新大蹟，但新大樓所在區域屬古蹟定著土地範圍區。

    文資工作者蕭文杰批，文資會未充分敘明指定古蹟之理由，也不敢將白色恐怖促轉正義，以白紙黑字寫進登錄理由，追究原因是歷史資料考證不全，完全不清楚為何要新登錄文資，非常危險。

    台北市議員黃郁芬表示，日前文資會現勘，沒找國家人權博物館、促轉會專家到場協助說明，委員無法詢問歷史細節，資訊不足，擔心有文資誤拆，而台北市政府也不願擴大保存範圍。

    文化局副局長田瑋表示，文資會現勘2次，所有建物看2遍以上，參考白色恐怖報告；唯一沒列入的新大樓，結構跟形式並不符合重要建築，暫時把排除在外。他說，古蹟之外，希望把整理成附屬建築，強度跟古蹟一樣，保存區建物要提修復再利用計畫，不義遺址的確認，要給它什麼樣的名稱，跟文化資產類別不相妨礙。

    空總之早年押房。（圖：翻攝自促轉會調查簡報）

    空總之早年押房。（圖：翻攝自促轉會調查簡報）

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