領外交官「秘密任務包裹」？詐騙集團假冒快遞公司兩度踢鐵板

徐男（右）前往銀行匯款被行員發現異狀通報警方。（記者王冠仁翻攝）

2021/01/25 17:05

〔記者王冠仁／台北報導〕59歲徐姓瘖啞人士，透過網路認識一名自稱阿爾文的外籍網友，對方聲稱是外交官且在國外執行「秘密任務」，要求徐幫忙簽收包裹。徐沒發現對方是詐騙集團，隨後快遞公司又傳訊息給他，要他匯款支付稅金、海關費等，徐兩度前往銀行要匯款，幸虧行員發現異狀通報警方，徐才發現自己險些上當。

警方調查，徐男日前透過網路認識一名自稱阿爾文的外籍網友，對方說他是某國外交官，因為在海外執行秘密任務、身分不便曝光，但又有一份包裹要緊急寄回台灣，希望徐能夠幫忙。隨後又有快遞公司人員傳訊息給徐，聲稱要領包裹必須支付稅金、海關費等，要徐前去銀行匯款。

徐一時不察，本月11日依對方所說，前往台北市彰化銀行雙園分行要臨櫃匯款3萬元，但行員發現異狀，通報轄區萬華分局莒光所；警員許瓈元、董羽軒趕到現場，發現徐遇上詐騙集團，隨即用筆談方式告訴他相關案例，他才放棄匯款。

不過，詐騙集團不死心，又用話術對徐「洗腦」，徐又於19日台灣銀行龍山分行要臨櫃匯款8萬4千元；幸虧行員再次發現異狀，通報警方。康定路派出所副所長陳進添獲報前往，以紙筆書寫表示警察身分，且經查看對方與徐的對話紀錄，發現詐騙集團又用相同手法騙徐。

萬華分局呼籲，民眾如接獲不明電話應詳細查詢，請立即撥打165或110專線查證，以免落入詐騙陷阱，並切記3要訣「勿急、勿躁、多思考」詳加查證，才能有效避免成為歹徒覬覦目標。

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